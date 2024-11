Aumento extra das pensões até 1528 euros proposto pelo PS foi aprovado

Aumento extraordinário de 1,25 pontos percentuais das pensões até 1527,78 euros no próximo ano foi aprovado com os votos favoráveis da esquerda e a abstenção do Chega. PSD, CDS e IL votaram contra.

O PS viu aprovada, no Parlamento, a sua proposta de aumento extraordinário das pensões o que permitirá que, no próximo ano, as reformas até 1527,78 euros tenham um aumento complementar de 1,25 pontos percentuais.

A proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2025 teve o voto favorável dos socialistas do PCP, do BE, do Livre e do PAN e a abstenção do Chega. Os partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS, assim como a IL votaram contra.

O aditamento ao OE prevê que, no próximo ano, "o Governo procede a uma actualização extraordinária das pensões, com efeitos a 1 de Janeiro".

"A actualização extraordinária das pensões é efectuada pela aplicação de um acréscimo de 1,25 pontos percentuais à taxa da actualização regular anual das pensões, efectuada em Janeiro de 2025", abrangendo as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência pagas pela segurança social e pela Caixa Geral de Aposentações “até três vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais [IAS]”.

Como o PÚBLICO já tinha noticiado, a aprovação da subida extra das pensões vai levar a que a maioria dos pensionistas tenha um aumento que oscilará entre 3,25% e 3,8% no próximo ano, ficando acima da estimativa da inflação (2,3%).

Este valor resulta da soma da actualização prevista na fórmula legal (e que depende da inflação e do crescimento da economia) com os 1,25 pontos percentuais agora aprovados.

Como a medida do PS abrange as pensões até 1527,78 euros (valor equivalente a três IAS), as pensões até 1018,52 euros (dois IAS) deverão subir em torno dos 3,8% e as pensões do escalão seguinte, tendo como limite os três IAS, serão actualizadas em torno dos 3,25%.

De acordo com as contas apresentadas pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), o aumento extra terá um impacto orçamental anual permanente de 273,8 milhões, um valor correspondente a 0,09% do produto interno bruto (PIB).

As propostas de alteração ao OE dos restantes partidos da oposição relacionadas com o aumento das pensões foram chumbadas pelo PDS, pelo CDS e pela IL, ajudados pelo PS e pelo Chega, que se abstiveram.

Em cima da mesa estava uma proposta do PCP que defendia a actualização das pensões em 5%, num montante não inferior a 70 euros, assim como uma do BE que propunha que as pensões tivessem um aumento de pelo menos 50 euros e que todas as pensões fossem actualizadas no mínimo pelo valor da inflação. Já o Chega propunha uma actualização adicional das pensões em 1,5%.