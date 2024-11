Portugal recebe Dinamarca em Alvalade na Liga das Nações

O Estádio José Alvalade vai ser o palco da recepção de Portugal à Dinamarca, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga das Nações, anunciou nesta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro entre a selecção portuguesa e a congénere nórdica está marcado para 23 de Março, às 19h45, três dias depois de as duas equipas se terem defrontado em Copenhaga, na primeira mão.

O vencedor desta eliminatória qualifica-se para a "final four" da competição, que se vai disputar de 4 a 8 de Junho, num dos quatro países que chegarem a essa fase.

Portugal, vencedor da Liga das Nações em 2019, qualificou-se para os quartos-de-final depois de vencer, invicto, o Grupo 1 da Liga A, com 14 pontos, mais seis do que a Croácia e sete do que a Escócia, com a Polónia a ser despromovida à Liga B.