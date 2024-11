Gukesh restabelece a igualdade no Mundial de xadrez

O indiano Dommaraju Gukesh, o mais jovem pretendente ao título absoluto da história do xadrez, com apenas 18 anos, restabeleceu a igualdade no encontro que disputa com o chinês Ding Liren, ao vencer, em Singapura, a terceira partida do match.

Depois da derrota na partida inaugural, Gukesh não pareceu afectado na segunda partida, em que Liren também não tentou aproveitar a vantagem de jogar de brancas, permitindo uma igualdade fácil, numa curta partida que durou apenas 23 lances.

Muito diferente seria o terceiro confronto, em que o jovem indiano, mesmo permitindo várias simplificações na abertura, com uma abordagem pouco ortodoxa, obteve uma posição complexa, cujas continuações mais correctas não eram fáceis de encontrar. E o campeão mundial falhou clamorosamente, ao não se aperceber da armadilha que Gukesh estava a preparar.

Ao 18.º lance, a catástrofe, ao permitir que Gukesh, uns lances depois, ganhasse um bispo que tinha ficado encerrado e sem possibilidade de ser defendido. Liren ainda resistiria até ao 38.º movimento, quando novas perdas materiais eram inevitáveis.

A quarta partida, das 14 previstas, disputa-se nesta sexta-feira, com Liren a voltar a conduzir as brancas.