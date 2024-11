Benfica responsabiliza Rui Pinto por emails terem chegado ao FC Porto

O Benfica acusa directamente Rui Pinto de ter sido o responsável pelos acessos ilegais aos servidores do clube, de ter "espiado" emails de funcionários e de ser responsável pela chegada desta correspondência ao FC Porto. Rui Pinto começará a ser julgado em Janeiro num novo processo, acusado da autoria de 242 crimes.

O Benfica apresentou uma resposta à contestação do arguido, reforçando a conduta criminosa e consciente do autor do Football Leaks durante o acesso a informação confidencial de múltiplas entidades.

Os emails trocados entre dirigentes do Benfica e outras pessoas do clube foram enviados a Francisco J. Marques, na altura director de comunicação do FC Porto. O ex-responsável portista sempre garantiu que não sabia a origem desta informação e que a recebeu de um endereço anónimo.

Os emails eram lidos por Francisco J. Marques em programas do Porto Canal, ligando-se o Benfica a uma alegada teia de influência que procurava estabelecer controlo sobre o poder político e judicial.

Apesar de os "encarnados" não dizerem explicitamente que foi o autor do Football Leaks a entregar directamente a informação a Francisco J. Marques, os advogados das "águias" consideram que, ao partilhar a informação roubada com "terceiros", o hacker foi responsável pela chegada desta ao FC Porto.

"É o próprio arguido que admite ter divulgado a correspondência electrónica dos colaboradores do Sport Lisboa e Benfica a terceiros, designadamente, a órgãos de comunicação social", pode ler-se na resposta à contestação, documento a que o PÚBLICO teve acesso.

Independentemente do "concreto grau de intervenção" de Rui Pinto na criação do endereço de email que enviou de forma anónima as caixas de correio electrónico a Francisco J. Marques, os benfiquistas dizem que a gravidade dos factos praticados "está à vista". Além de uma violação da correspondência, o Benfica reclama ainda uma violação do direito comercial, dado o teor das comunicações espiadas.

"Não é whistleblower. É hacker"

Além da questão levantada pelo Benfica sobre os emails que chegaram ao FC Porto, a defesa das "águias" põe ainda em causa o papel de denunciante assumido por Rui Pinto. Para o clube a Luz, esta é apenas uma tentativa para escapar às consequências das acções, uma intenção que teve "lamentável sucesso".

"O arguido não é, nem nunca foi, um whistleblower [denunciante], nem no contexto jurídico, nem no que parece querer que seja um conceito social. É um hacker que agiu motivado por interesses puramente pessoais – noutro processo comprovadamente também patrimoniais –, e que ao ser capturado procurou convencer-se a si e às autoridades, num caso com lamentável sucesso, da nobreza das suas intenções", alegam os causídicos.

De acordo com a directiva europeia, Rui Pinto não pode ser integrado no estatuto de denunciante. Para isso acontecer, o objecto da denúncia teriam de ser informações provenientes do exercício da actividade profissional. É justamente este um dos pontos que o clube da Luz defende, acrescentando que o hacker tinha perfeita consciência da "ilegalidade da sua conduta".

Num total de 140 páginas, o Benfica refuta ainda os argumentos invocados pela defesa do hacker, desde a ilegalidade da apreensão de discos rígidos e computadores na Hungria até à extensão do número de crimes inicialmente apresentados no mandado de detenção europeu.

Depois de ter sido condenado a uma pensa suspensa de quatro anos de prisão num primeiro processo, Rui Pinto enfrenta agora um novo caso judicial. Rui Pinto é acusado de 201 crimes de acesso ilegítimo, 23 de violação de correspondência agravado e 18 de dano agravado, num total de 242 delitos.

O gaiense de 36 anos é neste momento uma testemunha protegida, colaborando activamente com as autoridades portuguesas e europeias.