Havemos de nos ver outra vez, e devemo-lo à Teresa

Em 1939, no início da II Guerra Mundial, uma só canção aqueceu os corações de soldados e familiares ainda antes do terrível morticínio que se seguiu até 1945. Chamava-se We’ll meet again e cantava-a a britânica Vera Lynn, nascida em 1917, no final de uma outra mortífera guerra, a de 1914-18. E nela, assente na dúvida, reinava a esperança: “We’ll meet again/ Don’t know where/ Don’t know when/ But I know we’ll meet again some sunny day” (Havemos de nos ver de novo, não sabemos onde, nem sabemos quando, mas havemos de nos ver de novo num dia de sol). Quando a gravou pela primeira vez, Vera tinha 22 anos, mas a canção, um êxito enorme, haveria de acompanhá-la durante décadas até à sua morte, já com 103 anos, no dia 18 de Junho de 2020, tendo sido tocada inclusive no contexto das cerimónias fúnebres.

