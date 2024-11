Sexta na TV: Senna, cowboys e jogadoras a bordo

CINEMA

O Segredo de Brokeback Mountain

AMC, 17h46

Ang Lee (O Tigre e o Dragão, Sensibilidade e Bom Senso) é o realizador deste neo-western, estreado em 2005. Narra uma história de amor proibido entre dois cowboys, passada no Wyoming de 1963 e protagonizada por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. O Segredo de Brokeback Mountain venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza e arrecadou três Óscares – melhor realizador (Lee), argumento adaptado (Larry McMurtry e Diana Ossana) e banda sonora (Gustavo Santaolalla) – entre os oito para que estava nomeado.

Estado Livre de Jones

Cinemundo, 21h

Na década de 1860, Newton Knight revoltou-se contra o Exército Confederado da Guerra Civil Americana e tentou fundar o seu próprio estado independente e multicultural. Essa história é aqui contada por Gary Ross (realizador de filmes como Pleasantville - Viagem ao Passado ou The Hunger Games: Os Jogos da Fome), com Matthew McConaughey como protagonista. Gugu Mbatha-Raw, Keri Russell, Mahershala Ali e Brad Carter também fazem parte do elenco.

Hancock

Hollywood, 21h30

Will Smith é John Hancock, um super-herói incompreendido e diferente do habitual. É certo que voa e que tem poderes e tal. Mas também é mulherengo, alcoólico e um poço de problemas. Esta comédia de acção saiu em 2008, antes de os super-heróis dominarem o cenário das estreias de cinema. Foi realizada por Peter Berg e escrita por Vince Gilligan, ex-argumentista de Ficheiros Secretos que, no mesmo ano, estreou a sua obra mais famosa: a série Breaking Bad.

Céus do Líbano

RTP2, 23h04

Década de 1950. Alice (Alba Rohrwacher) deixa a sua Suíça natal para começar uma nova vida em Beirute (Líbano). Ali conhece Joseph (Wajdi Mouawad), um astrofísico sonhador por quem se apaixona e com quem tem uma filha. Anos mais tarde, a guerra civil instala-se e interrompe o paraíso familiar. Seleccionado para a Semana da Crítica em Cannes, Céus do Líbano marca a estreia em longa-metragem da realizadora franco-libanesa Chloé Mazlo, que escreve o argumento em parceria com Yacine Badday.

SÉRIE

Senna

Netflix, streaming

Minissérie brasileira criada por Vicente Amorim, com Gabriel Leone aos comandos do elenco na pele do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva (1960-1994). Feita com aprovação e colaboração da família do piloto, Senna é composta por seis episódios que abarcam a sua história de vida desde que era um menino paulista que sonhava com as pistas até ao trágico acidente que o vitimou no circuito de Ímola, no Grande Prémio de São Marino, aos 34 anos, faz este ano três décadas.

DOCUMENTÁRIOS

Ana e Maurizio

TVCine Edition, 10h25

Com realização de Catarina Mourão (Pelas Sombras, A Toca do Lobo, O Mar Enrola na Areia), Ana e Maurizio acompanha o processo em que Ana Marchand, pintora e viajante inveterada, (re)descobre que as suas paixões estão ligadas às memórias de um familiar, Maurizio Piscicelli.

Caminhos-de-Ferro nas Montanhas Rochosas

National Geographic, 22h54

Em estreia nas noites de sexta-feira, uma série documental que convida a embarcar numa “viagem exclusiva através da selva gelada das montanhas junto ao caminho-de-ferro mais inóspito” do Canadá, onde o transporte de mercadorias e passageiros se transforma numa proeza perante “a ameaça constante de avalanches terríveis, pingentes de gelo monstruosos, deslizamentos de rochas e vida selvagem perigosa”, enumera o canal. É precisamente uma avalanche que se atravessa na rota da composição seguida pelo primeiro episódio.

DESPORTO

Futebol Feminino: Portugal x Chéquia

RTP1, 19h36

A selecção portuguesa feminina de futebol defronta a equipa checa no play-off decisivo do apuramento para o Euro2025. Nesta sexta-feira é disputada a primeira mão; a segunda está marcada para a próxima terça-feira. Portugal marcou presença nos dois últimos campeonatos europeus – em 2017 nos Países Baixos e em 2022 em Inglaterra –, edições nas quais não passou a fase de grupos.