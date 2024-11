O Ouro e o Mundo, Dahomey e outras estreias para esta semana

Os moçambicanos Domingos e Neusia são jovens, estão apaixonados e partilham sonhos para o futuro. Determinado em singrar na vida, ele decide ir trabalhar para as minas de ouro no norte do país. Enquanto isso, Neusia vai à escola e espera ansiosamente pelo regresso dele.

Co-produção entre França e Portugal, este drama tem assinatura do realizador português Ico Costa (Alva) e foi rodado integralmente em Moçambique. Depois de ter recebido o prémio de melhor longa-metragem portuguesa no festival IndieLisboa, esteve em competição no Festival Internacional de Cinema de Marselha (FIDMarseille), onde recebeu os prémios da Fondation Vacances Bleues para novos talentos e uma menção honrosa do prémio École de la 2e Chance.

Críticas, salas e horários

Urso de Ouro da 74.ª Berlinale, este é um ensaio documental de 68 minutos sobre a restituição de obras de arte subtraídas às colónias africanas por parte dos museus dos países colonizadores.

Em Novembro de 2021, a cineasta franco-senegalesa Mati Diop (Atlantique) acompanhou o processo de restituição de 26 obras de arte (em 7000) ao Benin por parte de França, enviadas do Museu du Quai Branly - Jacques Chirac, intercalando pelo meio uma voz off inventada do rei Ghézo, retratado num dos bustos devolvidos, saindo de uma “longa noite eterna” no espaço museológico francês para regressar a um país onde a cultura só tem existência em língua francesa.

A realizadora propõe uma meditação sobre o que significam a pertença e a cultura, sem nunca esquecer que este povo colonizado pelos franceses foi também ele próprio colonizador de outras nações, e que o debate sobre a restituição destas obras ainda agora começou devido a todas as questões que levanta sobre a relação entre ex-colónias e ex-colonos, sobre o que é preciso fazer para garantir a perpetuação de uma história adormecida, esquecida ou apagada. Jorge Mourinha

Críticas, salas e horários

Cruzando material de arquivo – com especial destaque para uma entrevista de vida realizada por Diana Andringa em 1985 – e entrevistas contemporâneas, este documentário realizado por Billy Woodberry concentra-se na dimensão política da carreira do angolano Mário Pinto de Andrade (1928-1990): resistente contra o regime salazarista, secretário-geral da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, fundador e presidente do MPLA nos seus primeiros anos, ministro da Cultura na Guiné-Bissau após o 25 de Abril e exilado em permanente viagem entre Portugal, França, Moçambique, Argélia, Marrocos e Guiné.

O seu lado de ensaísta, académico e poeta, nas palavras de Woodberry, “não é suficientemente conhecido”: “Baseado em tudo o que publicou, pensou, contribuiu, ele deveria ser reconhecido como um grande pensador, uma figura cimeira da cultura.” Jorge Mourinha

Críticas, salas e horários

Vaiana Waialik, a filha mais velha do chefe da aldeia, vive numa pequena ilha da Polinésia. Com um espírito aventureiro e o sangue de uma longa linhagem de navegadores a correr-lhe nas veias, o seu maior desejo é explorar o mundo e velejar pelo oceano.

A oportunidade surge quando recebe uma mensagem dos seus antepassados, que lhe pedem para concretizar um desejo antigo: unir os habitantes da sua ilha a todos os outros. Para que isso seja possível, ela tem de encontrar uma ilhota que se encontra oculta por uma tempestade e, assim, quebrar um antigo feitiço que impede a união entre os povos. Na viagem até lá, ela vai ter uma tripulação de corajosos como companheiros, onde se destaca Maui, o lendário semideus de quem se tornou amiga e com quem já enfrentou mil perigos.

Produzida pelos Walt Disney Animation Studios e realizada por David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, esta animação musical continua a história iniciada, em 2016, por Ron Clements, John Musker e Don Hall. A dar novamente voz a Vaiana está a actriz Auli'i Cravalho, descendente de chineses, havaianos, porto-riquenhos e portugueses; já Maui continua com a voz de Dwayne Johnson.

Críticas, salas e horários

Este drama, realizado e escrito por Léonor Serraille (Jeune Femme), percorre 20 anos na vida de Rose (Annabelle Lengronne) e dos seus dois filhos. A viver em Paris desde que deixou a Costa do Marfim, esta mãe faz todos os possíveis para superar as inevitáveis dificuldades que implica criar duas crianças numa terra estranha, sem nunca se deixar derrotar.

Mas a vida tem altos e baixos e, infelizmente, o sofrimento é inevitável.

Críticas, salas e horários

EUA, década de 1860. Apesar da sociedade machista em que vive, Vivienne Le Coudy é uma mulher independente e ciente do seu valor. Quando conhece e se apaixona pelo imigrante dinamarquês Holger Olsen, concorda em mudar-se com ele para a cidade de Elk Flats, Nevada, para começarem uma vida em comum.

Algum tempo depois, com o início da Guerra Civil (1861-1865), Holger sente que tem o dever de se alistar no exército para lutar contra a escravatura e defender o país que o acolheu. Mas isso implica deixar Vivienne sozinha numa cidade controlada por homens corruptos e muito perigosos. Entre eles está o magnata Alfred Jeffries e o seu filho Weston, um homem alcoólico e sem escrúpulos, que persegue e tenta seduzir Vivienne à força.

Os anos passam e, quando Holger regressa da guerra, o casal tem de encarar as mudanças que foram ocorrendo nas suas vidas, pois só assim se poderão conciliar com aquilo em que, devido ao tempo e às circunstâncias, cada um se transformou.

Co-produção entre o Canadá, a Dinamarca e o México, um western realizado e protagonizado por Viggo Mortensen – Óscar de melhor actor por Promessas Perigosas (2008), Capitão Fantástico (2017) e Green Book - Um Guia Para a Vida (2019) –, que também se responsabilizou pela banda sonora. O elenco conta ainda com Vicky Krieps, Solly McLeod, Garret Dillahunt, Colin Morgan, Ray McKinnon, Luke Reilly, Atlas Green e Danny Huston.

Críticas, salas e horários

Darren Barrenman vive numa caravana de um parque de estacionamento, passa os dias a cuidar da piscina de um velho motel e luta fervorosamente para transformar Los Angeles, a sua cidade natal, num lugar melhor para se viver. Optimista por natureza e fã incondicional de Erin Brockovich, Darren dedica-se a apresentar as suas múltiplas ideias à Câmara Municipal, para grande aborrecimento de Stephen Toronkowski, o vereador.

Quando June Del Rey, uma mulher misteriosa, lhe pede ajuda para investigar um esquema de corrupção que envolve imóveis, negócios de água e o próprio Toronkowski, Darren usa os seus conhecimentos e as suas habilidades de detective (que desconhecia por completo) para averiguar a fundo a situação. A ajudá-lo terá Susan, Jack e Diane, seus vizinhos e grandes amigos.

Estreia em realização do actor Chris Pine, que também protagoniza e escreve o argumento, esta comédia policial estreou-se no Festival de Cinema de Toronto. Annette Bening, DeWanda Wise, Jennifer Jason Leigh, Danny DeVito e Stephen Tobolowsky assumem as personagens secundárias.

Críticas, salas e horários

Depois de anos a trabalhar para Big Cat (Andie MacDowell), uma mulher impiedosa que controla não só o crime mas também as autoridades da cidade de Odim County (nos Apalaches), Cash (Orlando Bloom) tenta levar uma vida digna.

Responsável por cuidar de Savannah (Chapel Oaks), a sobrinha que perdeu ambos os pais, ele evita qualquer confronto com os gangues locais ou a polícia da zona. Mas Big Cat não está disposta a perder um dos seus maiores trunfos e, depois de uma dívida inventada e de ameaçar destruir-lhe a família, obriga Cash a participar numa série de novos assaltos.

Um thriller de acção realizado pelos irmãos Eshom e Ian Nelms, também responsáveis por Lost on Purpose (2013), Small Town Crime (2017) e Missão: Vingança (2020).

Críticas, salas e horários

Há já vários séculos que adultos das mais variadas culturas alertam as suas crianças para os perigos do homem do saco, que captura inocentes perdidos e os coloca no seu saco pútrido. Quando era pequeno, Patrick escapou por pouco a esse destino, o que lhe deixou marcas emocionais profundas que levou para a sua vida adulta. Agora, quando se vê novamente assombrado por aquela criatura aterrorizante, tem de encontrar uma forma de superar os seus medos, pois desta vez o que está em causa não é apenas a sua sobrevivência, mas a de toda a família.

Com realização de Colm McCarthy (que dirigiu o filme The Girl with All the Gifts e alguns episódios das séries Doctor Who, Sherlock, Peaky Blinders ou Black Mirror) e argumento de John Hulme, este filme de terror conta com as actuações de Sam Claflin, Antonia Thomas, Caréll Vincent Rhoden e William Hope.

Críticas, salas e horários

Totalmente rodado na ilha do Fogo e com argumento e realização da cabo-verdiana radicada nos Estados Unidos Sarah Grace (que também protagoniza), um drama que conta a história de Kevin e Linda, dois jovens que um dia se conhecem e se apaixonam perdidamente. Com a identidade, a imigração e as tradições sempre como pano de fundo, Sodade, foca-se na luta do casal para se manter unido, mesmo quando o passado da família de ambos ameaça a sua felicidade.

Primeiro filme da TVA - Televisão África, foi produzido por Saulo Montrond e conta ainda com as actuações de Robert Beecham, Kathleen Roy e Alexandre Fonseca Soares.

Críticas, salas e horários