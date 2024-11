O que Camané andou com o seu mestre, José Mário Branco, para aqui chegar

Se a homenagem fora no CCB, agora o fadista recupera a gravação desse concerto de Março passado, com um repertório com a assinatura de José Mário Branco. Uma preciosidade.

Se a memória de Camané não o estiver a trair, Carlos do Carmo regressava com José Mário Branco de um concerto no Teatro São Luiz quando se cruzaram na rua, ali para os lados da Rua Diário de Notícias, em pleno Bairro Alto, em Lisboa. Camané vinha de mais uma noite na casa de fados onde então cantava, O Faia, e havia de ser um dos seus grandes heróis do fado a apresentar-lhe aquele que viria a ser o seu produtor e professor.