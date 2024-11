Ensaio clínico com medicamento para as crises mais comuns de asma e de doença pulmonar obstrutiva crónica mostrou ser mais eficaz do que os tratamentos actualmente disponíveis.

Uma nova injecção aplicada durante crises de asma ou de doença pulmonar obstrutiva crónica parece ser mais eficaz do que os actuais tratamentos com corticóides. Na verdade, estas injecções serão 30% mais eficazes do que a terapêutica actual. Algo ainda mais revolucionário se se pensar que, ao longo dos últimos 50 anos, as crises de asma e de doença pulmonar obstrutiva crónica mais comuns (conhecidas como agudizações eosinofílicas) não sofreram alterações.