Sudoeste de França atingido por onda de calor em Novembro: 26,9 graus Celsius à noite

Em pleno fim de Novembro, cidades no Sudoeste de França chegaram a atingir os 26.9 graus Celsius durante a madrugada desta terça-feira, 26 de Novembro. “São temperaturas excepcionais, mesmo para o Verão, quanto mais para o final de Novembro”, disse Mathieu Sorel, climatologista francês, ao The Guardian.

Estas temperaturas elevadas em noites quentes foram sentidas nas cidades francesas mais próximas dos Pirenéus, onde o ar quente do Norte de África e do Mediterrâneo se comprime, o que o faz aquecer ainda mais. Este fenómeno denomina-se Föhn e junta-se ao impacto da poluição causada pelos combustíveis fósseis. De acordo com a Météo-France, as temperaturas perto da cidade francesa de Pau atingiram os 26,9ºC e em Biarritz e Tarbes, 24ºC.

Segundo a agência meteorológica, esta temperatura máxima é a mais alta alguma vez registada, superando os 26,2ºC atingidos a 27 de Novembro de 1970. “O que podemos observar é que, com as alterações climáticas, temos temperaturas muito mais elevadas do que antes para os mesmos fenómenos meteorológicos”, disse o climatologista ao The Guardian.

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, “grande parte da Europa tem sofrido ondas de calor intensas desde 2000, com impactos notáveis na saúde humana”. Além disso, a mesmo agência acredita que a região poderá registar mais 100 noites tropicais até ao final do século, contando com o pior cenário do aquecimento global.

De acordo com um relatório do Instituto de Saúde Global de Barcelona, publicado na revista Nature Medicine, o calor foi a causa de 47 mil mortes na Europa, em 2023, sendo que 1432 foram em Portugal.

Texto editado por Ana Maria Henriques