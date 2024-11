Coreia do Sul enfrenta segundo dia de neve intensa que já causou cinco mortes

A Coreia do Sul enfrenta uma forte queda de neve pelo segundo dia esta quinta-feira, com dezenas de voos cancelados, operações de ferry suspensas e pelo menos cinco pessoas dadas como mortas numa vaga de frio, embora as condições tenham mostrado sinais de abrandamento.

A queda de neve foi a terceira mais intensa em Seul, a capital, desde que se iniciaram os registos em 1907, informou a agência noticiosa Yonhap, citando dados da cidade.

“Tem estado a nevar muito hoje”, confirmava Lee Sook-ja, de 73 anos, enquanto comia uma sopa no mercado de Namdaemun, um dos maiores de Seul, acrescentando: “Está um frio de rachar, mas tomar uma chávena de sopa de bolo de peixe quente ajuda-me a aquecer”.

Mais de 40 cm de neve acumularam-se em algumas zonas de Seul na manhã de quinta-feira, obrigando ao cancelamento de mais de 140 voos, embora as autoridades meteorológicas tenham posteriormente levantado os avisos de neve intensa na área metropolitana da cidade.

A agência Yonhap noticiou a ocorrência de pelo menos cinco mortes relacionadas com a queda de neve na província de Gyeonggi, adjacente a Seul, desde quarta-feira, quatro pessoas devido ao desmoronamento de estruturas sob o peso da neve e uma num acidente de viação quando um autocarro derrapou numa estrada gelada.

Imagem disponibilizada pelo Serviço de Bombeiros de Jinan mostra uma árvore caída, sob o peso da neve, a bloquear uma estrada em Jinan, Coreia do Sul EPA/Jinan Fire Service Coreia do Sul O palácio de Gyeongbok está coberto de neve, no centro de Seul, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji REUTERS/Kim Hong-Ji Fotogaleria Imagem disponibilizada pelo Serviço de Bombeiros de Jinan mostra uma árvore caída, sob o peso da neve, a bloquear uma estrada em Jinan, Coreia do Sul EPA/Jinan Fire Service Coreia do Sul

A polícia informou que 11 pessoas ficaram feridas na noite de quarta-feira num acidente com 53 veículos numa auto-estrada na cidade central de Wonju, na província de Gangwon.

Neve invulgarmente forte

O principal aeroporto de Seul, Incheon, foi o mais afectado, com os passageiros a enfrentarem atrasos de cerca de duas horas em média, enquanto 31% dos voos sofreram atrasos e 16% foram cancelados na quinta-feira, segundo o sítio Web de localização de aviões Flightradar24.

As autoridades informaram que cerca de 142 voos foram cancelados e 76 rotas de ferry foram suspensas, enquanto os meios de comunicação social relataram alguns atrasos nos comboios. Até ao meio-dia, cerca de 1285 escolas, incluindo jardins-de-infância, encerraram na província de Gyeonggi, segundo as autoridades.

A neve invulgarmente forte de Novembro foi atribuída a temperaturas mais quentes do que o habitual nos mares a oeste da península coreana, que encontraram correntes de ar frio.

A vizinha Coreia do Norte também recebeu mais de 10 cm de neve nalgumas zonas entre terça e quarta-feira, segundo a televisão estatal Korean Central Television.