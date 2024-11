O cervo mais pequeno do mundo: nascimento raro de pudu na Argentina

Um raro filhote de pudu nasceu num parque em Buenos Aires, na Argentina, no início deste mês, dando aos cientistas e conservacionistas uma oportunidade única de estudar e reunir mais dados sobre o pequeno e enigmático cervo. Pesando apenas 1,21kg, o delicado, frágil e manchado de branco filhote macho de pudu recebeu o nome de Lenga, em homenagem a uma espécie de árvore endémica da floresta andina da Patagónia, no Chile e na Argentina.

“É um animal muito enigmático, não é fácil de ver”, disse Maximiliano Krause, o cuidador de Lenga na Fundação Temaiken, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação de espécies selvagens. Os pudus são uma das menores espécies de veados do mundo, com até 50cm de altura e pesando até 12kg.

Com apenas uma fracção desse peso, Krause diz que Lenga passa os dias a explorar o parque com a sua mãe, Chalten, e o seu pai, Nicolino. Lenga será amamentado durante os primeiros dois meses até conseguir aguentar uma dieta herbívora.

Depois disso, perderá as suas manchas brancas, as quais ajudam os cervos a camuflarem-se no seu ambiente. Krause diz que a cor manchada ajuda o pequeno veado bebé a esconder-se dos predadores diurnos e nocturnos. Com cerca de um ano, os pudus desenvolvem chifres e atingem até 10cm.

Os pudus são animais muito esquivos e fogem em ziguezague quando perseguidos por predadores. Os pequenos veados também enfrentam ameaças de cães selvagens e de espécies introduzidas no Sul da Argentina e do Chile. Restam apenas cerca de dez mil pudus e estão classificados como quase-ameaçados pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

“O nascimento deste pudu é obviamente uma alegria para nós”, disse Cristian Guillet, director de operações zoológicas da Fundação Temaiken. Guillet disse que Lenga vai ajudá-los a pesquisar e reunir dados que ajudarão os esforços de conservação do pudu e de outros cervos da Patagónia, como o huemul. “Isso oferece esperança de os salvar da extinção”, remata Guillet.