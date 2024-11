PJ procura autores de incêndio que feriu motorista de autocarro em Loures

Em causa estarão cerca de dez jovens suspeitos de terem participado no ataque

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação para deter os suspeitos de terem provocado um incêndio num autocarro em Santo António de Cavaleiros, Loures, que provocaram ferimentos graves no motorista do veículo.

A informação foi avançada pela CNN e confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial da Polícia Judiciária, que explica que a operação começou bem cedo e tem como objectivo o “cumprimento de mandados de busca”, no seguimento da investigação em curso ao incidente com o autocarro que aconteceu na madrugada de 24 de Outubro, durante os tumultos que se seguiram após a morte, na sequência de disparos feitos por um agente da PSP, de Odair Moniz.

Por enquanto, a PJ não fornece mais dados nem confirma se já houve detenções, remetendo esses esclarecimentos para mais tarde.

Segundo a CNN, a operação envolve cerca de 50 inspectores de toda a directoria de Lisboa, está a ser coordenada pela secção de homicídios, e visa cerca de uma dezena de jovens que residem na zona da Cidade Nova, em Loures, e que são suspeitos de terem emboscado o autocarro da Carris Metropolitana, atirando para o interior do veículo garrafas com combustível, que deixaram o motorista de 43 anos com ferimentos graves. Alguns dos jovens suspeitos já terão antecedentes criminais.

Na altura, vários autocarros e outros veículos foram alvo de ataques similares, tendo sido queimados em diferentes partes da Grande Lisboa, mas este foi o caso mais grave, devido às queimaduras sofridas pelo motorista.