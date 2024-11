Direcção do CES já tem relatório sobre assédio e rejeita acusações de Boaventura de Sousa Santos

Boaventura de Sousa Santos acusa direcção do CES de “processo inquisitorial”. Centro já tem as conclusões e garante o “rigor” do inquérito conduzido por entidades independentes.

A direcção do Centro de Estudos Sociais (CES) anunciou na terça-feira à noite que o processo de inquérito sobre as acusações de assédio sexual, moral e extractivismo intelectual está terminado e o seu relatório já está nas mãos do corpo dirigente. Não há ainda data para a divulgação das suas conclusões. No dia em que o sociólogo Boaventura de Sousa Santos pediu a sua demissão do centro, este acusou a direcção do CES de uma alegada “acumulação de ilegalidades” nos processos que o investigam e a direcção do centro de uma campanha orquestrada contra si como bode expiatório. O corpo directivo esclarece em comunicado os detalhes do processo, negando o que é alegado pelo sociólogo.