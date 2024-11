ASAE apreende 43 toneladas de aditivos enológicos à base de açúcar em Gaia e Penafiel

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, em Vila Nova de Gaia e Penafiel, 43 toneladas de aditivos enológicos produzidos à base de açúcar que se destinavam a ser adicionados a produtos vitivinícolas, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, aquela força de investigação explica que os aditivos foram detectados em dois operadores económicos naqueles concelhos do distrito do Porto durante a Operação Sugar, que visava o "combate a ilícitos criminais contra a saúde pública, direccionada à verificação dos requisitos legais do sector vitivinícola nacional".

Da Operação Sugar, aponta a ASAE, resultaram a instauração de dois processos-crime por suspeita da prática da produção em regime de co-autoria de produtos vitivinícolas anormais falsificados e por receptação de metais bem como um processo de contra-ordenação pela prática de infracções ambientais e a apreensão de 9200 quilos de cobre.

Segundo a ASAE, os aditivos apreendidos não obedeciam a "processos e procedimentos produtivos que garantissem a segurança alimentar e pelo incumprimento das regras legais relativas à sua composição analítica".

O texto dá ainda conta de que "num dos operadores foi ainda detectado o desmantelamento ilegal de contadores de electricidade usados, cuja origem destes resíduos não foi justificada, sendo esta operação destinada a retirar o cobre neles contido".