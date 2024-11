Alentejo é onde jovens consomem mais álcool, Açores lideram nas drogas (excepto na cannabis)

A região de Portugal onde se regista a maior prevalência no consumo de álcool – e onde também se verifica que essa prevalência e o seu aumento contribuem para a afastar das outras regiões, com uma maior discrepância de valores – é o Alentejo, onde, além disso, aumentou o consumo diário ou quase diário de álcool, bem como a embriaguez severa e o consumo binge (que consiste em beber uma grande quantidade de álcool em pouco tempo) identificado como um entre outros “comportamentos de risco acrescido”.

Estes últimos têm por referência o consumo nos 12 meses anteriores ao inquérito que resultou no relatório divulgado pelo Instituto para os Comportamentos Adictivos e as Dependências (ICAD), nesta terça-feira, Comportamentos Aditivos aos 18 anos – Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 2023: por regiões.

O documento, que compila os dados por regiões, foi conhecido uma semana depois de terem sido revelados os dados nacionais resultantes do inquérito no qual participaram 92.443 pessoas. Segundo a informação, mais de metade (55%) frequenta o ensino secundário e 34% tinham iniciado o ensino superior. O Algarve e os Açores lideram na prevalência de consumos de cannabis e de outras drogas ilícitas, respectivamente.

Quanto aos comportamentos de risco acrescido, é também no Alentejo que se regista o maior consumo binge de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses (63%), muito acima do total nacional (+12 pontos percentuais), enquanto as regiões autónomas se destacam em sentido contrário (43%).

No que se refere a este comportamento nocivo, a discrepância regional é particularmente acentuada, pois entre a região com maior consumo binge recente e as regiões com menor há uma diferença de 20 pontos percentuais.

Algarve com maior consumo de cannabis

“O Alentejo tem-se destacado por um maior consumo de álcool e de tabaco entre os jovens de 18 anos, o Algarve por um maior consumo de cannabis, os Açores por um maior consumo de outras drogas ilícitas que não a cannabis e Lisboa por uma maior experiência de problemas associados à utilização da Internet”, refere sobre os últimos anos o documento, que destaca os Açores para as drogas ilícitas (que não a cannabis), e o Alentejo (para o álcool).

O relatório de 67 páginas indica ainda que tanto a embriaguez severa como a ligeira (no último ano) está no Alentejo consideravelmente acima do total nacional, ao atingir os 45%, quando a média nacional se situa nos 36% no caso da embriaguez severa; e atingindo os 72% na embriaguez ligeira (mais dez pontos percentuais do que a prevalência média nacional).

A discrepância regional é bastante acentuada, com 15 pontos percentuais a separar a região com a maior prevalência de embriaguez severa recente das regiões com a menor, indica ainda o ICAD: Madeira e Açores têm uma prevalência de 30% que compara com 45% no Alentejo.

Não é apenas isso: o Alentejo é a região onde mais jovens associaram, na mesma ocasião, duas ou mais substâncias lícitas ou ilícitas nos últimos 12 meses (24%), designado por “policonsumo”. O consumo que ocorreu no último ano é, para o ICAD, o indicador de maior interesse para o conhecimento dos comportamentos adictivos entre os jovens.

De uma forma geral, as prevalências são superiores ao total nacional no Alentejo, no Algarve e nos Açores – para o álcool e tabaco, cannabis e outras drogas ilícitas, respectivamente –, mas em linha com a tendência dos últimos anos.

Açores cresce em quase todas as drogas

A Região Autónoma dos Açores destaca-se também pelo maior crescimento do consumo nos últimos 12 meses de anfetaminas e metanfetaminas, NSP (novas substâncias psicoactivas), alucinogénios, cocaína e heroína, enquanto o Alentejo se destaca em sentido contrário, ao registar o maior decréscimo das prevalências de consumo de todas estas substâncias.

Tendo como ponto de partida o dado de que a Região Autónoma dos Açores regista as maiores prevalências de consumo, o documento faz notar que “embora a diferença em pontos percentuais para as outras regiões não seja muito acentuada, porque em causa estão valores mais reduzidos, o consumo deste tipo de drogas ilícitas nos Açores é cerca de duas a três vezes superior ao total do país”.

O Alentejo (no caso do álcool e do tabaco), Algarve (no caso da cannabis) e Açores (no caso das outras drogas que não cannabis), contribuem para acentuar as discrepâncias entre regiões em 2023, revertendo a tendência anterior de valores mais aproximados, sublinha ainda o ICAD.

A situação é tal que o relatório conclui que será necessário “confirmar se, num futuro próximo, o Alentejo, Algarve e Açores continuarão a destacar-se pelas maiores prevalências em determinados indicadores, sendo cada vez mais necessário um esforço para tentar perceber as razões que explicam que isso aconteça de forma sistemática”.