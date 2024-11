WhatsApp vai permitir a transcrição de áudios

Comunicar através de áudios no WhastApp tornou-se um hábito para alguns utilizadores da aplicação. O que acontece, por vezes, é que o destinatário não pode reproduzir os áudios. Durante as próximas semanas, a transcrição de áudios vai ser disponibilizada aos utilizadores da plataforma, anunciou a Meta, dona do WhatsApp.

Para poder activar esta funcionalidade, basta ir às definições da aplicação, aceder a “conversas” e, a partir daí, vai ser possível activar ou desactivar as transcrições de mensagens de voz. O passo seguinte é adicionar o idioma pretendido, estando por enquanto apenas disponível em português, inglês, espanhol e russo, em Android, embora a Meta pretenda aumentar este número durante os próximos meses. No caso de dispositivos iOS, é necessário activar a Siri para aceder à funcionalidade de transcrição e, no que diz respeito ao número de idiomas disponível, varia consoante a versão do sistema operativo.

"Estamos entusiasmados por acrescentar esta funcionalidade à experiência da utilização da aplicação de modo a melhorá-la e aperfeiçoá-la", diz a empresa no comunicado publicado. Depois de activada, para colocar a ferramenta de transcrição a funcionar, basta pressionar o áudio que pretende ver convertido em texto e clicar em “transcrever”. De forma a manter a privacidade dos utilizadores da plataforma, mais ninguém poderá aceder à transcrição, incluindo o WhatsApp e o próprio remetente da mensagem.