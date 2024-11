Kaliane Bradley transformou a sua obsessão por um explorador polar britânico num bestseller

Num futuro não muito longínquo, uma funcionária pública tem a oportunidade de receber um salário de sonho se aceitar uma proposta de trabalho no mínimo inusitada. Um ministério ultra-secreto e recém-criado pelo Governo britânico está a reunir “expatriados” de diversas épocas históricas e a trazê-los para o futuro, para determinar os efeitos das viagens no tempo no corpo e no humano e perceber se são mesmo viáveis. O papel desta funcionária é servir de “ponte”: tem de dividir casa com o comandante Graham Gore, “expatriado” conhecido como “1847”. Esta é a premissa, que tem tudo para dar para o torto, de O Ministério do Tempo, romance de estreia de Kaliane Bradley, escritora e editora cambojana-britânica.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt