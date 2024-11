Procurador do TPI pede mandado de captura para o líder da junta militar da Birmânia

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, afirmou nesta quarta-feira que iria pedir um mandado de captura contra o líder da junta militar da Birmânia, Min Aung Hlaing, por alegados crimes contra a humanidade na perseguição dos rohingya, uma minoria maioritariamente muçulmana do país.

Um porta-voz da junta governativa da Birmânia não respondeu aos contactos da Reuters imediatamente após o anúncio. A Reuters solicitou um comentário ao governo militar por e-mail.

Um milhão dos rohingya fugiram, a maioria para o vizinho Bangladesh, para escapar a uma ofensiva militar da Birmânia lançada em Agosto de 2017, uma campanha que os investigadores da ONU descreveram como um exemplo clássico de limpeza étnica.

Os investigadores alegam que soldados, polícias e aldeões budistas arrasaram centenas de aldeias no remoto estado de Rakhine, no oeste do país, torturando residentes enquanto fugiam, cometendo assassinatos em massa e violações colectivas.

A Birmânia negou as acusações, dizendo que as forças de segurança estavam a realizar operações legítimas contra militantes que atacaram postos policiais. Mais de um milhão de refugiados vivem agora na miséria em campos no Bangladesh.

A medida do procurador marcou um raro dia de celebração para os rohingya, disse Tun Khin, presidente da Organização Birmanesa Rohingya do Reino Unido. “Finalmente demos mais um passo em direcção à justiça e à responsabilização”, afirmou.

Zin Mar Aung, ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Unidade Nacional, classificou o pedido como um momento crítico na história. “Ele deve ser totalmente responsabilizado por cada vida inocente que destruiu e pelas famílias que destruiu”, disse.

Um painel de três juízes vai agora decidir se concorda que existem “motivos razoáveis” para acreditar que o general Min Aung Hlaing é responsável criminalmente pela deportação e perseguição dos rohingya na Birmânia e no Bangladesh.

Não há um prazo definido para a decisão, mas geralmente demora cerca de três meses para que se decida sobre a emissão de um mandado de detenção.

A acção do procurador do TPI ocorre num momento em que o seu gabinete enfrenta intensa pressão política de Washington, entre outros, devido ao mandado de detenção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e do seu antigo chefe da defesa, Yoav Gallant.

A acusação disse em comunicado que estava a emitir o mandado após investigações extensas, independentes e imparciais.

A Birmânia não é um país signatário do TPI , mas, nas decisões de 2018 e 2019, os juízes disseram que o tribunal tinha jurisdição sobre alegados crimes transfronteiriços que ocorreram parcialmente no vizinho Bangladesh, membro do TPI, e disseram que os procuradores poderiam abrir uma investigação formal.

"Este é o primeiro pedido de mandado de detenção contra um alto funcionário do Governo da Birmânia que o meu gabinete está a apresentar. Mais se seguirão", refere o comunicado do procurador do TPI.

Investigação de cinco anos

O TPI investiga crimes contra os rohingya há quase cinco anos. A sua investigação não foi apenas dificultada pela falta de acesso ao país, mas também porque a Birmânia está em crise desde que os militares depuseram um governo eleito liderado pela vencedora do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi em 2021, desencadeando um movimento de resistência que começou como protestos pacíficos e que, mais tarde, evoluiu para uma rebelião armada em múltiplas frentes.

Os investigadores basearam-se numa grande variedade de provas de depoimentos de testemunhas, incluindo de uma série de testemunhas internas, provas documentais e materiais científicos, fotográficos e de vídeo autenticados, disseram.

“A decisão do procurador do TPI de pedir um mandado contra o general Min Aung Hlaing surge no meio de novas atrocidades contra civis rohingya que ecoam as sofridas há sete anos”, disse Maria Elena Vignoli, conselheira sénior de justiça internacional da Human Rights Watch.

“A acção do TPI é um passo importante para quebrar o ciclo de abusos e impunidade que tem sido um factor-chave que alimenta as violações em massa cometidas pelos militares”.

Com 124 países membros, o TPI processa indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e agressão. Sem força policial para fazer detenções, depende da cooperação dos estados.

"O TPI será desafiado a tentar colocar Min Aung Hlaing sob custódia. Como um notório líder militar e político de um estado eremita, ele não viaja e, portanto, não vai estar no território de um estado-membro do TPI", disse Melanie O'Brien, professora de Estudos Internacionais.

As potências globais, os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Índia, não assinaram o TPI. O tribunal é apoiado pela União Europeia, Austrália, Canadá, Reino Unido, Brasil, Japão e dezenas de países africanos e latino-americanos.

O TPI emitiu vários mandados de captura para líderes nacionais, incluindo Netanyahu, o presidente russo Vladimir Putin e Omar al-Bashir do Sudão. Até agora, apenas um chefe de Estado em exercício, Uhuru Kenyatta, do Quénia, que foi acusado pelo TPI antes foi eleito presidente em 2013 e compareceu em tribunal para enfrentar acusações. O caso foi posteriormente arquivado.