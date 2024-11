Nomes escolhidos por Trump para o Governo são alvo de ameaças de violência

Nomeados para o Ambiente e as Nações Unidas, entre outras figuras, foram alvo de ameaças de bomba. Desconhece-se até ao momento a autoria destes incidentes.

Vários dos nomes escolhidos pelo Presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar a próxima Administração norte-americana foram alvo de ameaças de bomba e de acções de swatting (termo que designa falsos alertas às autoridades para mobilizar meios contra um alvo). A informação foi confirmada à imprensa por Karoline Leavitt, futura assessora de imprensa da Casa Branca.

Elise Stefanik, congressista republicana escolhida por Trump para o cargo de embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, e Lee Zeldin, nomeado para a Agência de Protecção Ambiental, anunciaram ambos, em comunicado, que foram alvo de ameaças de bomba. Zeldin alegou mesmo que um artefacto explosivo com "uma mensagem pró-palestinana" foi enviada para a sua morada. Não há registo de vítimas ou danos.

Um porta-voz do FBI confirmou também que a agência está a par de várias ameaças de bomba e incidentes de swatting dirigidos a possíveis membros da próxima Administração Trump e que está a trabalhar com outras forças de autoridade.

"Levamos todas as ameaças potenciais a sério, e como sempre, encorajamos a população a relatar imediatamente qualquer coisa que considerem suspeita às autoridades", disse o porta-voz do FBI citado pela Reuters.

Na Florida, as autoridades do condado de Okaloosa informaram que também um familiar do ex-congressista Matt Gaetz, que renunciou recentemente à nomeação para liderar o Departamento de Justiça, também foi alvo de ameaça de bomba.

A Casa Branca indicou que o Presidente Joe Biden está a par da vaga de ameaças, que se desconhece até ao momento estarem relacionadas. Trump ainda não comentou os incidentes, que ocorrem meses depois de o agora Presidente-eleito ter sido ferido num ataque a tiro durante um comício de campanha na Pensilvânia.