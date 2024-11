A fragilidade das democracias pós-nacionais

Por uma conjugação histórica particular de circunstâncias demográficas, tecnológicas e outras, as democracias pós-nacionais, em especial as europeias, têm um problema grave de segurança para resolver.

1. Quando olhamos para a Europa e para os EUA vemos uma preocupante fragilidade das actuais democracias pós-nacionais. Para a clareza do argumento importa previamente explicitar em que sentido é usado aqui o termo pós-nacional. Essencialmente, designa comunidades políticas, ou seja, Estados soberanos, que se afastaram do ideal de uma comunidade política unificada por uma identidade nacional, pelo menos no sentido tradicional do termo.