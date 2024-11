Nova FCSH volta a marcar presença em estações ferroviárias de Lisboa para distribuir livros

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Nova FCSH) promove, com a colaboração da Infra-Estruturas de Portugal (IP) e o apoio da Comboios de Portugal (CP), uma nova edição da iniciativa “Ler é Viajar, Viaje com a Nova FCSH”, em que 8000 livros serão distribuídos. Esta terceira edição decorre nas estações ferroviárias de Entrecampos e Rossio, em Lisboa, nesta sexta-feira, 29 de Novembro, entre as 10h e as 17h.

O objectivo da iniciativa é “oferecer a todos os cidadãos uma experiência cultural enriquecedora através da distribuição gratuita de livros”, pode ler-se num comunicado. O projecto integra o 11.º Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas – Cidades e Comunidades Sustentáveis, pretendendo-se que o estudo das várias ciências sociais auxilie na compreensão da “importância de construir cidades mais inclusivas e resilientes, promovendo a partilha de conhecimento, a inclusão social e a democratização do conhecimento”.

"Na Nova FCSH acreditamos que o conhecimento deve estar ao alcance de todas as pessoas, ultrapassando os muros da academia e chegando ao quotidiano dos cidadãos. Com esta iniciativa, a que se juntam a Infra-Estruturas de Portugal e a CP, transformamos as estações ferroviárias em espaços vivos de cultura e aprendizagem, onde o saber científico viaja lado a lado com os passageiros e fortalece o vínculo entre a universidade e a sociedade", explica Rui Pedro Julião, subdirector da Nova FCSH para a Inovação, Criação de Valor e Desenvolvimento dos Campi.

Os livros, concedidos pelas unidades de investigação da faculdade, englobam as várias áreas do saber leccionadas na instituição, desde a Sociologia e a Ciência Política e Relações Internacionais até às Ciências da Comunicação e Línguas, de modo a oferecer opções para todos os tipos de interesses, vindos de qualquer passageiro curioso. Com várias hipóteses para todos os gostos, pretende-se, além do combate à iliteracia, “associar a leitura ao prazer de viajar”.

Através deste projecto, a Nova FCSH já distribuiu cerca de 6000 livros. As duas edições anteriores, que decorreram em Maio e Novembro de 2023, passaram por estações ferroviárias de Lisboa – Entrecampos, Sete Rios e Santa Apolónia –, mas também pela de Évora, inaugurando, aliás, a distribuição de livros a bordo do comboio que une a capital do país à capital do Alentejo.