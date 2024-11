A magia do Natal está prestes a chegar a Gaia

O Centro Cívico e a PraÇa, nas traseiras do edifício dos Paços do Concelho, em Vila Nova de Gaia, preparam-se para receber a magia do Natal, com planos pensados desde os mais pequenos até aos mais graúdos. A entrada é gratuita. A “Gaia Vila Natal” decorrerá de 30 de Novembro a 31 de Dezembro.

O espírito natalício chega até Gaia com opções para todos os gostos. Desde a Casa do Pai Natal, com a presença do “senhor de vermelho” todos os dias, pelas 17 horas e, aos fins-de-semana, às 11h e entre as 15h00 e as 17h00. Neste espaço acontecerá também a sessão de “Contos e Histórias”, com uma duração aproximada de 30 a 45 minutos, ocorrendo aos fins-de-semana, entre as 12h00 e as 16h00, com excepção do dia 24 de Dezembro que funcionará às 12h00 apenas.

Existirá também um carrossel francês, um comboio de Natal e uma pista de gelo, tudo de entrada gratuita. A autarquia refere ainda, em nota de imprensa, que também existirá um Mercado de Natal para que possa adquirir o presente certo, e os operadores serão conhecidos em breve.

A “Gaia Vila Natal” decorrerá de segunda a sexta-feira, entre as 14h00 e as 20h00 e, aos fins-de-semana entre as 11h00 e as 20h00. No dia 25 de Dezembro estará encerrado, porém tanto no 24 como no 31 estará de portas abertas, entre as 11h00 e as 16h00.