Um filme que olha para o declínio do Stop e se transforma num ensaio sobre o Porto

Stop. Salas de ensaio para um materialismo, documentário de Jorge Quintela, que olha para o processo do centro comercial com olhar crítico, será exibido nesta quarta-feira no Porto/Post/Doc.

Sem recolher depoimentos, só com recurso às palavras de Walter Benjamin e, na maior parte do tempo, à imagem fotográfica, o realizador Jorge Quintela documentou a história do edifício do Centro Comercial Stop. O documento está em formato curta-metragem e vai ser exibido pela primeira vez nesta quarta-feira à noite, às 21h, no Batalha, no âmbito de mais uma edição do Porto/Post/Doc. E a sua narrativa ainda está à espera de um desfecho. Desde que a Câmara do Porto, alegando problemas de segurança, mandou encerrar o espaço onde ensaiavam mais de 200 músicos há algumas décadas, em Julho de 2023, para depois voltar atrás uns meses mais tarde, que o futuro do Stop ficou em aberto.