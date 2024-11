ASAE faz operação na Rua do Benformoso, mesmo contra vontade da Câmara de Lisboa

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) iniciou, na manhã desta quarta-feira, uma acção inspectiva de grande dimensão na Rua do Benformoso, junto ao Martim Moniz, em Lisboa, visando a detecção de irregularidades por parte de comerciantes retalhistas e grossistas. Inserida na Operação Portugal Sempre Seguro, a acção, que conta com o apoio da PSP, volta a centralizar as atenções das autoridades naquela zona da cidade, conhecida pela concentração de estabelecimentos detidos pela comunidade imigrante, duas semanas e meia após uma outra de grande envergadura, no âmbito da mesma iniciativa.

