Rainha Sofia homenageada com doutoramento honoris causa

A rainha Sofia de Espanha recebeu um doutoramento honoris causa pela universidade privada San Pablo CEU, nesta terça-feira. O título foi-lhe concedido por causa do seu envolvimento com a cultura e com as artes, dada a sua actividade social e dedicação ao povo espanhol, segundo o diário espanhol El País. Foi a primeira instituição privada espanhola a conceder esta distinção académica à mãe de Felipe VI, depois de Sofia ter aceitado o convite da reitora para integrar o corpo docente da comunidade universitária.​

A responsável pelo convite, Rosa Visiedo, falou para o público e sublinhou a “vocação [de Sofia] para servir a sociedade através do apoio constante à cultura, às artes e à investigação”. A dirigente da universidade considera que a mãe de Felipe VI “soube exercer como ninguém a profissão, o cargo de rainha, em que ainda exerce a sua actividade, e conquistou a admiração, o respeito e o carinho de todos os espanhóis com uma carreira exemplar”. E acrescentou: “demonstrou a sua qualidade de professora, humilde e generosa e tem sido um exemplo constante de temperança, lealdade e renúncia”.

A cerimónia contou com a presença de importantes membros da comunidade universitária, representantes de instituições culturais e sociais, e teve lugar na Aula Magna, que a partir de agora chama-se Reina Sofía (Rainha Sofia, em português), no campus Montepríncipe da universidade, em Alcorcón, Madrid.​ Durante o evento de reconhecimento, o presidente da Real Academia de Ciências Morais e Políticas, Benigno Pendás García, entregou o prémio e destacou o banco alimentar promovido por Sofia logo após os estragos do fenómeno DANA, no final de Outubro, e o papel solidário que a rainha emérita desempenhou com este acto.

No mesmo discurso, foi feita a referência ao nome “Sofia” e de como este significa sabedoria. Também as virtudes da Grécia, o país de origem da rainha, e de Espanha, a sua pátria adoptiva, foram mencionadas. No decorrer da cerimónia, Sofia jurou “defender e respeitar todos os direitos e honras desta universidade” e, recebeu ainda os elementos que acompanham o diploma, nomeadamente o barrete laureado, a medalha, o livro da ciência, o anel e as luvas brancas. Pendás García elogiou ainda o serviço da rainha emérita às pessoas “que necessitam de maior cuidado e atenção, sempre com uma delicadeza que dá carácter ao seu comportamento”, e o “seu contributo para a história de Espanha”.

Com este título de doutora honoris causa, a rainha junta-se ao grupo de figuras intelectuais, nacionais e internacionais, aos quais a Universidade San Pablo CEU concedeu a distinção em causa. Entre aquele está o arcebispo espanhol Antonio María Rouco Varela; o falecido ex-chanceler da Alemanha Helmut Kohl; o economista norte-americano Gordon Tullock; o senador italiano Mario Monti; o historiador espanhol Vicente Palacio Atard; o jurista espanhol José Antonio Escudero; o ex-presidente do Conselho Europeu Herman van Rompuy; o diplomata Raimundo Bassols; e o CEO da empresa espanhola Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Mas não é o primeiro que Sofia recebe. Em 1986, a Universidade de Valladolid distinguiu a rainha emérita como doutora honorária num evento presidido pelo seu marido, o então rei Juan Carlos I. Três anos depois, a Universidade de Oxford nomeou-a doutora em Direito Civil, pela sua contribuição para o desenvolvimento das artes em Espanha e pelo patrocínio de estudos de espanhol naquele centro. Em 2000, a Universidade de Nova Iorque, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, concedeu-lhe o grau de doutora em Ciências Humanas.

Em 1996, a Universidade de Évora, em Portugal, também a distinguiu com um doutoramento. Outras instituições académicas que completam a lista dos reconhecimentos de Sofia incluem as universidades do Rosario, em Bogotá, Colômbia; de Cambridge, no Reino Unido; de Georgetown, nos Estados Unidos; e de Seisen, em Tóquio.

A Universidade San Pablo CEU pertence à Associação Católica de Propagandistas, cujo presidente, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, encerrou a cerimónia, destacando a agenda da rainha emérita, “reflectida no seu trabalho à frente da Fundação que leva o seu nome”. E concluiu: “tem sido um exemplo de dedicação total à tarefa de construir um mundo melhor.”