Mudança de procuradores pode alterar rumo da investigação da morte de Liam Payne

Os procuradores da Argentina voltaram a detalhar as últimas horas de vida de Liam Payne (1993-2024). A justiça procura responsabilizar o amigo do cantor Roger Nores, que o terá abandonado nos momentos que antecederam à queda do artista. Contudo, um juiz determinou no início desta semana que devem ser as autoridades locais a investigar o caso, em vez dos procuradores nacionais que o têm seguido no último mês, o que poderá alterar a acusação de Nores.

Roger Nores, um empresário argentino ligado à indústria energética, continua a negar qualquer envolvimento na morte do amigo. “Nunca abandonei o Liam. Fui ao hotel dele três vezes naquele dia e saí 40 minutos antes de tudo acontecer”, declarou o argentino às autoridades, que recolheram o seu testemunho apenas uma vez, a 17 de Outubro, no dia seguinte à morte de Payne.

De acordo com os documentos consultados pelo TMZ, Roger foi próximo de Liam Payne nos últimos meses de vida do cantor e foi responsável por o internar numa clínica de reabilitação em Julho deste ano, de onde o artista saiu apenas alguns dias depois. O pai, Geoff Payne, contou às autoridades como ficou especialmente alarmado quando, em Setembro, o filho despediu o guarda-costas por o ter impedido de consumir drogas.

Os procuradores acusam Roger Nores de saber que Liam Payne estava descontrolado e de, ainda assim, o ter deixado sozinho. Às 22h, na noite anterior à morte, o cantor dos One Direction encomendou quatro garrafas de whisky e, na manhã seguinte, pediu mais cinco garrafas. Às 7h da manhã, enviou uma mensagem ao amigo Nores a anunciar que ia chamar prostitutas ao hotel. Às 9h32, pediu ao amigo se lhe arranjava “seis gramas”, referindo-se provavelmente à cocaína que foi detectada na autópsia.

Quando Roger chegou ao hotel, ambos tomaram o pequeno-almoço e Liam foi visto a beber whisky. Durante esse período, as empregadas de limpeza do hotel foram ao quarto do cantor, que descreveram como “destruído”. Às 11h30, chegaram as duas trabalhadoras do sexo que detalham ter tido relações sexuais com Payne, que ficou “enraivecido” quando lhe pediram o pagamento e terá esmurrado a televisão do quarto três vezes.

Às 15h45, Nores regressou ao hotel para pagar às duas prostitutas, mas foi embora pouco depois, enviando uma mensagem às 16h25 ao amigo a perguntar como é que ele estava. Liam não respondeu. O hotel tentou contactar Nores, mas não obteve resposta, detalhou o procurador Andre Madrea, que, entretanto, pode vir a ser afastado do caso depois de o juiz decidir que o Ministério Público argentino não tem jurisdição para acusar o amigo de abandono.

No início deste mês tinham sido acusados também um presumível traficante de droga, tal como um funcionário do hotel, que alegadamente forneceu cocaína a Liam Payne. Resta saber se as acusações se mantêm caso se venha a confirmação a transferência de poderes para outros procuradores.

O relatório divulgado pelo TMZ relata ainda os últimos minutos de vida do cantor, que foi carregado pelos seguranças do hotel até ao quarto, depois de ter ficado inconsciente no lobby do hotel. Os funcionários ligaram então para o 112 e declararam ter tido medo que o cantor usasse a varanda do terceiro andar para tentar fugir. Dado que Liam Payne estava parcial ou totalmente inconsciente no momento da queda, foi excluída a possibilidade de a morte se ter tratado de um acto voluntário.

O funeral do cantor aconteceu na semana passada em Wolverhampton, Inglaterra, de onde era natural Liam Payne. O momento de homenagem reuniu os elementos da boy band britânica — Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson — além de outras figuras públicas, como Simon Cowell ou James Corden, tal como a namorada do cantor, Kate Cassidy, e a ex-companheira, Cheryl Cole, com quem Liam tinha um filho de sete anos, Bear.