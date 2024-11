A noite em que o Barca Velha fez prova entre as estrelas

O Golden Vines é um evento para a elite mundial dos vinhos. Num dos jantares, o Barca Velha de 1999 deu mais um pequeno empurrão à imagem do vinho português no mundo. Sábado há Fugas Especial Vinhos.

Numa noite outonal própria do final de Outubro, uma pequena multidão elegante foi-se dirigindo à entrada da Real Casa de Correos, na Puerta del Sol, em pleno coração de Madrid. Pela forma como aquelas pessoas se vestiam, podia-se acreditar que se dirigiam a uma qualquer festa de celebração de estrelas, tal era a sofisticação dos fatos escuros dos homens ou dos vestidos refinados e resplandecentes das mulheres. Sim, o que estava em causa eram estrelas, mas não do cinema ou da música: o que aquelas pessoas procuravam era uma festa na qual o vinho era protagonista e as grandes marcas europeias e norte-americanas os convidados de honra. Foi neste ambiente que o português Barca Velha, da Casa Ferreirinha, teve de se confrontar com vinhos de rótulos e preços ainda mais estratosféricos. Estaria à altura?