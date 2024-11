Os melhores bolos-reis de Portugal estão em Tentúgal e Lisboa

Dois concursos elegeram os melhores bolos de Natal. No bolo-rei venceram as pastelarias Moinho Novo de Tentúgal e Aloma de Lisboa. Mas aqui há muitos mais doces e fotos de deixar água na boca.

Com as festas a baterem à porta, está na hora de assegurar um item essencial: o bolo-rei (e outras doces companhias, claro). Em Novembro, já há vários anos que dois concursos elegem os melhores bolos-rei e não só. Para ajudar a decisões e estilos de bolos, eis os resultados destas duas competições, em que algumas casas se destacam com vários prémios.

Neste doce mapa, destacam-se geografias marcadas a coroa e ouro por várias pastelarias e padarias, casos de:

Lisboa (Aloma, em Campo de Ourique, Jardim Constantino e El Corte Inglès - também com ponto de venda em Gaia)

Odivelas (Doce Pecado)

Vermelha (Cadaval: Panificadora Regional)

Santana do Mato (Coruche: Doces do Coração)

Tortosendo (Leiria: padaria e pastelaria Dias)

Leiria (Pão Quente)

Benedita (atenção à pastelaria A Lenda e à Padaria Modelo), Tentúgal (Moinho Novo, André e Sabores)

Pombal (padaria Dionísio)

Gafanha da Nazaré (Gafanha)

Aveiro (a Flor de Aveiro)

​Coimbra (Moinho Velho, Briosa)

Valpaços (Juvenal da Rotunda)

São João da Madeira (a Mina da Estação, a Rainha 5)

Guimarães (Espaço das Natas)

Vila Verde (Braga, Pastelaria Indiana)

Porto (Corcel)

“O Melhor Bolo-Rei de Portugal"? Aloma

Por Lisboa, uma pastelaria tem vindo a habituar-se a ser campeã: a Aloma, pastelaria de Campo de Ourique (já com sucursais e irmãs), foi distinguida em Setembro no concurso do melhor pastel de nata, agora é a rainha de iguarias natalícias em concurso promovido pela Associação do Comércio e Indústria de Panificação.

A pastelaria tem 81 anos de idade e, portanto, já é uma Loja com História. Quanto ao pastel de nata: primeiro lugar em 2012, 2013, 2015 e 2024 no concurso O Melhor Pastel de Nata. E, a provar que que a Pastelaria Aloma não é “apenas natas”, agora, junta o bolo-rei ao seu palmarés — é a vencedora da 11ª edição d' "O Melhor Bolo-Rei de Portugal" promovido pela Associação do Comércio e Indústria de Panificação (ACIP).

A pastelaria que até foi fundada numa véspera de Natal, de 1943 (e apenas a segunda a surgir no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa), foi distinguida entre 80 empresas participantes no concurso cujo objectivo é “impulsionar, enobrecer e proteger as principais e mais antigas iguarias natalícias portuguesas”, lê-se no comunicado.

E outras iguarias disputaram a grande final, que decorreu no dia 23 de Novembro, no Centro Comercial AlmaShopping, em Coimbra. No bolo-rainha, a coroa foi para a Pastelaria Doce Pecado, em Odivelas, enquanto na trança de Natal foi para a Confeitaria A Lenda, na Benedita (Alcobaça). O melhor bolo-rei escangalhado é confeccionado na Pastelaria André, em Tentúgal (Montemor-o-Velho), que é também onde se fabrica o que pode tornar-se um novo clássico de Natal — o prémio inovação também lhe pertence.

No bolo-rainha, a coroa foi para a Doce Pecadode Odivelas

Como nem só de ouro se faz o concurso da ACIP, foram também atribuídas medalhas de prata e de bronze em todas as categorias. Assim, na categoria bolo-rei, o segundo lugar ficou nas mãos do vencedor do ano passado, a Pastelaria Juvenal da Rotunda (Valpaços), enquanto o terceiro foi para a Confeitaria Rainha 5 (São João da Madeira), também já premiada noutras edições.

No bolo-rainha, o Moinho Velho (Coimbra) e a Flor da Gafanha (Gafanha da Nazaré), completam o pódio, que no bolo-rei escangalhado foi para o Moinho Novo (Tentúgal - pastelaria também campeã no outro concurso) e a Pão Quente (Leiria). O Moinho Novo (Tentúgal) volta a surgir, desta vez a fechar o pódio, na categoria de trança de Natal, cujo segundo lugar é do Espaço das Natas (Guimarães). Finalmente, na categoria inovação, a Pastelaria Indiana (Vila Verde) e a Padaria Dionísio (Pombal) conquistaram o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Mais informação sobre premiados no site da ACIP.

Foto Bolo-Rei- Escangalhado da Moinho Novo, Tentúgal dr

O melhor "Bolo-Rei Tradicional Português"? Tentúgal

O 13.º Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português, organizado pelo Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA, Santarém) em conjunto com a Qualifica/oriGIn Portugal decorreu a 5 de Novembro e distribuiu muitos "brindes", em níveis ouro, prata e bronze. Mas há uma distinção rainha: o “Melhor dos Melhores”, que foi para o bolo-rei da Pastelaria Moinho Novo de Tentúgal. A sua obra de arte: um Bolo-Rei Escangalhado, "produzido com a junção de uma massa doce, com noz, amêndoa, pinhão e uma mistura de licores (para aromatizar a massa)".​

No concurso, que tem como objectivo "premiar, valorizar e divulgar o Bolo-Rei Tradicional Português, genuíno e exclusivamente produzido em Portugal", houve ouro para a criação de Tentúgal mas também para a arte da padaria e pastelaria Mina da Estação de São João da Madeira, para a de Esmeralda Gouveia da Doces do Coração em Santana do Mato (Coruche).

Foto Bolo-Rei da Doces do Coracão dr

Foto Bolo-Rei da Moinho Novo, Tentúgal dr

Foto Bolo-rei da Mina da Estação, de São João da Madeira dr

Já no bolo-rainha, atenção à Benedita (Alcobaça, Leiria) há ouro para a confeitaria A Lenda; e também para a vizinha Padaria Modelo da Benedita — ficam as duas na mesma rua, por sinal a Rua Rei da Memória. Ouro também para a Pastelaria Juvenal da Rotunda de Valpaços e para a Mina da Estação de São João da Madeira.

No bolo-rei escangalhado, ouro para a Panificadora Regional da Vermelha (concelho do Cadaval); e mais uma vez para a Benedita, tanto para A Lenda, como para a Padaria Modelo; ainda para a Juvenal de Valpaços, para a pastelaria Dias de Tortosendo (Covilhã) e para outra pastelaria que tem grande tradição em medalhas e que ganhou também ouro aqui, a Flor de Aveiro.

Rabanadas da Mina da Estação, de São João da Madeira
Sopa Dourado do Corcel do Porto
Rabanadas de Coimbra na Briosa

A Benedita volta a dar que falar também noutro concurso paralelo, o dos bolos especiais natalícios: a Trança de Natal, os Sonhos e os Bilharacos d' A Lenda foram distinguidos com ouro. Prémio máximo também para as rabanadas de leite da Sabores do Tentúgal, as "melhores das melhores", concluíram os jurados. O ouro foi também para as rabanadas e para a Sopa Dourada do Café Corcel do Porto; e para as Rabanadas de Coimbra e a Galantine de Frutas da Briosa (Coimbra).