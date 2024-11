O Esporão Colheita está de volta (e para saborear devagar)

É das primeiras castas da vindima da Herdade do Esporão, no Alentejo, que as uvas do Colheita são seleccionadas. Depois do início da conversão para agricultura 100 por cento biológica, o Colheita de 2015 foi o primeiro vinho com certificação biológica do Esporão. Foi relançado, agora, com nova imagem, mas com a mesma essência: a pureza da fruta, respeitando o ritmo da natureza.

Um vinho mais autêntico

A autenticidade é marco fundamental para os vinhos, sendo que, naturalmente, os vinhos biológicos são mais puros e genuínos. Adjectivar essa característica como autenticidade, não estará, de todo, errado – a produção orgânica do Colheita eleva-o a representante fiel do terroir alentejano. Ao fermentar e estagiar em cubas de betão, mantém as características naturais e a frescura das uvas. A porosidade do betão permite uma oxigenação mais suave, especialmente se o processo for comparado ao que é habitualmente feito em barricas de carvalho –para não falar dos aromas que a madeira acrescentaria. O próprio formato das cubas, em forma de tulipa, facilita a circulação do líquido enquanto lá permanecer.

O Esporão Colheita foi o primeiro vinho com certificação biológica da Herdade do Esporão.

Compromisso com a Natureza

Quanto mais fiel à origem, mais sustentável e natural será o processo de vinificação. No relançamento do Colheita, a imagem foi repensada para comunicar esse compromisso e também para melhor integrar a restante família de vinhos Esporão. E foi além: os próprios rótulos ajudam a contar a história.

Para que a produção seja realmente biológica, é a natureza que actua quando e como for necessário. A ilustração de uma Crisopa na garrafa do Colheita branco acrescenta esse detalhe da história. O insecto funciona como um predador natural, ao contribuir para o controlo de pragas provenientes de insectos nocivos para as vinhas. Já no Colheita tinto, o novo rótulo conta com uma folha de Festuca, uma planta que é introduzida nos solos onde as vinhas crescem para ajudar, por exemplo, às Crisopas se fixarem. Ambas, Crisopas e Festucas, actuam naturalmente para que as práticas agrícolas sejam efectivamente sustentáveis e biológicas, ao substituírem o papel de pesticidas químicos.

A imagem do Colheita irá mudar anualmente, mas sempre com algo que comunique a essência do vinho biológico. A preocupação da marca com a sustentabilidade foi pensada no seu todo e a própria estampagem dos rótulos usa agora menos película e estampados. Em jeito de curiosidade e com base nos dados de produção do Colheita 2022, foi possível, com esta alteração na utilização de película, reduzir o equivalente a cerca de 26 quilómetros de material, ou seja, algo como a distância entre Lisboa e Cascais. Outra mudança significativa foi a remoção das cápsulas das garrafas, contribuindo para a redução da pegada ecológica, sem prejuízo para a qualidade do vinho. Na verdade, como se pode ler neste artigo da Wine Enthusiast, as tradicionais cápsulas de vinho que cobrem o gargalo das garrafas são, actualmente, meramente decorativas (logo, desnecessárias para a outrora função de protecção contra resíduos externos). Agora, a rolha fica à vista.

O Colheita é o vinho ideal para os consumidores que valorizam o equilíbrio entre a qualidade do vinho e a produção sustentável. Ao ritmo da natureza, como o Esporão assina, este relançamento tem tudo para posicionar o Colheita ao lado das outras referências premium da marca.