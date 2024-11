Preço do café arábica bate recorde de quase 50 anos

O preço do café arábica atingiu esta quarta-feira o seu nível mais alto em quase 50 anos, com a oferta limitada devido às colheitas no Brasil, afectadas este ano pela seca.

A libra de arábica cotada em Nova Iorque registou um recorde desde 1977, nos 320,10 cêntimos.

Os receios de "más colheitas devem-se às condições meteorológicas" desfavoráveis ao longo deste ano, em particular no Brasil, primeiro produtor mundial de café, e de arábica em particular, explicou Jack Scoville, analista da Price Futures Group, em declarações feitas no início da semana, quando os preços já atingiam recordes.

Após "um longo período de seca e de calor" os cafeeiros do Brasil beneficiaram de "chuvas significativas" em Outubro, o que contribuiu para "uma floração excepcional na maior parte das regiões produtoras de café arábica", segundo Guilherme Morya, da empresa de serviços financeiros Rabobank, citado pela AFP. Mas, o analista sublinha que ainda há alguma incerteza que suscita preocupações quanto à colheita 2025/26.

"Num contexto de incerteza, os agricultores optam por só vender o que é necessário, limitando a oferta de café no mercado local", referiu Morya.

Os receios quanto à oferta envolvem também o Vietname, primeiro produtor da variedade robusta, mais barata, usada no café instantâneo.

Cotada em Londres, a robusta, que transaccionava a cerca de 5.200 dólares por tonelada, atingiu em meados de Setembro um preço recorde de 5829 dólares.