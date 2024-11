O intocável Liverpool levou o Real Madrid de novo ao tapete

Líder destacado da Premier League, com oito pontos de vantagem sobre o vice-líder; líder intocável na Liga dos Campeões, com cinco vitórias em cinco jornadas. O Liverpool, de Arne Slot, continua a coleccionar vítimas e, desta vez, foi o Real Madrid que foi ao tapete no duelo com os “reds”. Em Anfield Road, num jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões em que os ingleses foram quase sempre melhores, Mac Allister e Gakpo fizeram na segunda parte os golos do desaire (2-0) que deixa os madridistas em apuros: terceira derrota e incómodo 24.º lugar na fase de grupos, com apenas seis pontos.

As duas últimas vitórias na Liga espanhola, com um saldo de 7-0 em golos, pareciam ser um sinal de que Carlo Ancelotti tinha estancado a crise de resultados em Madrid. Mas, depois de ter perdido no início do mês com Barcelona e AC Milan, o Real, num jogo de grau de dificuldade elevado, voltou a mostrar fragilidades pouco habituais.

Após uma primeira parte sem golos, uma grande jogada de Mac Allister foi finalizada pelo argentino, que colocou o Liverpool na frente, aos 52’. Nos 18 minutos seguintes, houve uma grande penalidade para cada lado, mas Mbappé (Kelleher defendeu) e Salah (bola no poste) não conseguiram marcar. Porém, sete minutos depois de o egípcio ter desperdiçar a hipótese do 2-0, Gakpo, de cabeça, fixou o resultado final.

Depois do Feyenoord, a reviravolta do PSV

Um dia depois de o Feyenoord ter garantido um ponto em Manchester, frente ao City, com três golos a partir do minuto 75, outra equipa neerlandesa conseguiu uma recuperação impressionante. Em Eindhoven, o Shakhtar esteve a ganhar por 2-0 até ao minuto 87, mas, com três golos (87’, 90’ e 90+5'), o PSV garantiu a segunda vitória na competição.

Num jogo com um final polémico – golo anulado ao Aston Villa no quarto minuto de descontos -, a Juventus (com Francisco Conceição em bom plano) empatou a zero em Birmingham, enquanto o Bolonha, próximo rival do Benfica, continua sem convencer: sofreu uma derrota em casa, frente ao Lille (2-1), e tem apenas um ponto somado.

Surpreendentes foram os triunfos de Sturm Graz e Estrela Vermelha, que não tinham qualquer ponto ao fim de quatro jogos. Os austríacos, que há cerca de um mês tinham sido derrotados em casa pelo Sporting, receberam o Girona, sétimo classificado da Liga espanhola, e, apesar de os catalães terem tido as melhores oportunidades, conseguiram a primeira vitória na Liga dos Campeões desde 2001, quando tinham derrotado o Panathinaikos. O golo que garantiu o triunfo ao Sturm Graz foi marcado pelo jovem avançado dinamarquês Mika Biereth, no minuto 59.

Já o Estrela Vermelha, que perdeu frente ao Benfica em Belgrado, em Setembro, até começou em desvantagem na recepção ao Estugarda – o bósnio Ermedin Demirovic marcou logo aos 5’ para os alemães -, mas, de forma inesperada, os sérvios conseguiram dar a volta e, com um "bis" do ex-benfiquista Nemanja Radonjic, golearam (5-1) o 9.º classificado da Bundesliga.