Futsal: Sporting goleia rumo à “final four” da Liga dos Campeões

O Sporting goleou (7-2) esta quarta-feira os checos do SK Interobal Plzen, na segunda jornada do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, e colocou-se a um passo da "final four".

Tatinho (8'), Alex Merlim (12, 29'), Diogo Santos (21, 28'), Anton Sokolov (22') e Taynan (36') marcaram os golos sportinguistas, com Francisco Mikus (33') e Kaká (36, g.p.) a apontarem os golos dos checos.

Os lisboetas isolaram-se na liderança do agrupamento, com seis pontos, e ficaram a um passo do apuramento, bastando um empate na derradeira ronda, contra o Sp. Braga, que soma três pontos, tal como o Anderlecht, com o SK Interobal Plzen já de fora.

Apesar de algumas tentativas do SK Interobal Plzen, o Sporting não precisou forçar muito para chegar à vantagem, com Tatinho a abrir o marcador.

Allan Guilherme ficou muito perto do golo logo a seguir, mas "picou" a bola por cima do guarda-redes, já deitado, e acertou na trave, com os "leões" a ampliarem por Alex Merlim, recebendo de Taynan em posição frontal e a rematar rasteiro.

Antes do descanso, Taynan ainda introduziu a bola na baliza (18'), com um remate em vólei, mas o lance foi invalidado. A entrada forte do Sporting na segunda parte sentenciou a partida.

Anton Sokolov rematou de primeira e Diogo Santos encostou. Ainda se celebrava o terceiro golo e já os "leões" apontavam o 4-0, através do russo, com o Sporting, pouco depois, a repetir a façanha com mais dois golos seguidos.

Diogo Santos e Alex Merlim "bisaram", e, já com 6-0 no marcador, o português Francisco Mikus reduziu para o SK Interobal Plzen, com um remate cruzado a bater ainda no poste contrário.

A partida serviu para fazer descansar Tomás Paçó e Zicky Té, de regresso após lesão, e Taynan ainda aproveitou uma recarga para apontar o sétimo golo, mas o encontro não terminou sem Kaká, de penálti, fazer o 7-2, após falta de Bernardo Paçó.

Antes, o Sp. Braga foi goleado (6-1) pelo Anderlecht, também para o Grupo C, com os minhotos a sofrerem quatro golos nos últimos cinco minutos. Sporting e Sp. Braga defrontam-se na sexta-feira, com os "leões" em excelente posição para confirmarem a vitória no grupo e a presença nas meias-finais.