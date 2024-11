Algarve volta a receber “a maior prova de trail running do país”

Com mais de uma centena de inscritos, a 7.ª edição do ALUT - Algarviana Ultra Trail, arranca nesta quinta-feira, em Sagres, e percorre 308 quilómetros de trilhos até Alcoutim.

Conta com mais de uma centena de atletas inscritos, que terão o objectivo de percorrer 308 quilómetros, atravessando, entre Sagres e Alcoutim, nove concelhos algarvios. A 7.ª edição do ALUT - Algarviana Ultra Trail arranca nesta quinta-feira, apresentando aos seus participantes o desafio de, num limite máximo de 72 horas, completarem o que a organização apresenta como sendo a receber “a maior” e “mais dura” prova de trail running do país.

Com o estatuto de “prova de corrida contínua mais longa de Portugal”, o ALUT contará nesta edição com um atractivo “ainda mais desafiante”, já que terá a “dificuldade extra” de contar no seu percurso com passagens pelos três pontos mais elevados do Algarve.

Bruno Rodrigues, director da prova, explica que “desde 2017, que o objectivo principal do ALUT é combater os efeitos da sazonalidade na região”, sendo que mais de 30% dos participantes inscritos para a edição deste ano vem de fora de Portugal – britânicos, espanhóis e franceses representam a maior percentagem nas nacionalidades das inscrições internacionais.

Realçando que “o percurso se desenvolve na zona interior da região algarvia por territórios de baixa densidade, onde muitas vezes os turistas não chegam”, Bruno Rodrigues acrescenta que, com o percurso escolhido, “durante os dias da prova, as aldeias tantas vezes esquecidas no interior do Algarve enchem-se de vida, de atletas, de acompanhantes e curiosos”.

Sobre a competição, o director do ALUT sublinha que o “recorde para percorrer os mais de 300 quilómetros de prova encontra-se nas 38 horas e há uma grande probabilidade de ser batido este ano”. “Há uma competitividade muito grande e temos a maior participação de atletas internacionais de sempre, e ainda, o maior número de inscrições de mulheres atletas de sempre”, realça Bruno Rodrigues.

Durante a competição, todos os atletas vão transportar “geolocalizadores que permitem não só accionar sinais de alerta, como também permitem ao público acompanhar em tempo real”, no site oficial da prova, “a sua localização no percurso e deslocar-se aos locais para poder apoiar.”

A terminar, Bruno Rodrigues explica ainda que haverá, nesta edição, “também novidade da aposta mais forte na sustentabilidade e na redução de emissões e de resíduos através da optimização das deslocações e da eliminação total de plásticos descartáveis nos abastecimentos”.

A partida do ALUT - Algarviana Ultra Trail 2024, será dada nesta quinta-feira às 14h30 na fortaleza do Beliche, em Sagres, após passagens pelos concelhos de Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos e Vila do Bispo, a meta estará instalada em Alcoutim.