Na terra do luxo, o Benfica quase esbanjava uma fortuna

O Benfica foi ao Mónaco, terra de luxo e ostentação, e quase se deslumbrou. Nesta quarta-feira, esteve a perder por duas vezes, na 5.ª jornada da Liga dos Campeões, mas acabou por vencer por 2-3, aproveitando a inferioridade numérica do seu adversário.

O Benfica teve tudo o que podia pedir. Isto porque, após ter ficado em desvantagem no marcador, depois do golo do marroquino Ben Seghir (13’), recebeu “ofertas” dos adversários, beneficiou de um árbitro condescendente, teve a sorte de ver uma bola ir ao poste da sua baliza e ainda viu o opositor ficar em inferioridade numérica. Mas, apesar de tantas benesses, foi por pouco que os benfiquistas não esbanjaram tudo.

O Mónaco prometia dificuldades e isso confirmou-se nos minutos iniciais da partida. Com Bruno Lage a levar a jogo aquele que tem sido o seu "onze" mais utilizado, os monegascos mostraram a razão por que ainda não tinham perdido nesta Champions e por que estão tão bem classificados na Liga francesa. Com jogadores com bom toque de bola e pressionantes, a equipa do principado não deixava os benfiquistas terem bola e, acima de tudo, pensarem com ela nos pés. Com um relvado "muito duro", que fazia a bola saltitar em demasia, as "águias" revelaram dificuldades em controlar o jogo e não conseguiam sair para o ataque.

Apesar destas adversidades, foi o Benfica a dispor da primeira ocasião de perigo, com um remate de Di María à figura. Só que uma jogada em que a pressão foi mal feita, libertou o flanco esquerdo do ataque do Mónaco, onde Vanderson galgou metros, rematou para defesa difícil de Trubin e, na sequência da jogada, Ben Seghir inaugurou o marcador pouco depois dos 10 minutos.

Aos poucos, contudo, o Benfica foi ganhando ascendente na partida. Pavlidis, Carreras e Di María desperdiçaram boas oportunidades para empatar o marcador, em especial o argentino, que ficou na cara do guarda-redes Majecki depois de um mau atraso de Ben Seghir - o polaco impediu a festa "encarnada". Entretanto, Florentino e Carreras passavam pelos "pingos da chuva" depois de já estarem "amarelados".

A segunda parte começou com mais um calafrio para o Benfica, que viu Embolo acertar no poste esquerdo da baliza à guarda de Trubin. Mas logo a seguir, um mau atraso de Caio Henrique permitiu a Pavlidis pressionar o guarda-redes e ganhar o lance, marcando um golo fácil (48').

O jogo ficou estranho nesta fase. Quer o Mónaco, quer o Benfica festejaram golos que não foram validados após análise do VAR, por fora-de-jogo, até que os monegascos ficaram reduzidos a dez jogadores depois de o árbitro mostrar o segundo amarelo a Singo (58'). Tarefa facilitada para a reviravolta do marcador? Nada mais errado. Bruno Lage percebeu que era a oportunidade de que precisava e fez entrar Arthur Cabral e Amdouni, para dar outro vigor ao ataque. Só que uma má cobertura defensiva permitiu ao Mónaco recolocar-se na frente do marcador, com um golo de Magassa (67').

Positivo/Negativo Positivo Arthur Cabral Entrou e marcou um grande golo, a cinco minutos dos 90, que naquele momento impediu a derrota e fez as "águias" acreditarem na vitória.

Positivo Di María Nem sequer fez um bom jogo, com várias perdas de bola e um desperdício "escandaloso". Mas fez duas assistências preciosas. Negativo Arbitragem Total ausência de critério na amostragem de cartões.

Os "encarnados" ficaram atordoados, sem saber como foi possível esbanjar tanta fortuna, até que apareceu Di María. O argentino nem estava a fazer um grande jogo, com várias perdas de bola (para além daquele desperdício no primeiro tempo) mas duas assistências viraram o jogo a favor dos benfiquistas: a primeira, a cinco minutos dos 90, foi finalizada por Arthur Cabral, num grande cabeceamento do brasileiro; a segunda três minutos depois, com novo cabeceamento, desta vez de Amdouni.