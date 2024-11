Quinta na TV: Carminho, snuff e thrillers num novo Prisma

CINEMA

Insónia

Cinemundo, 20h40

Depois de Memento ter atingido o estatuto de filme de culto underground e ter revelado Christopher Nolan, o realizador regressou em 2002 com este thriller. Will Dormer (Al Pacino) é um detective veterano da polícia de Los Angeles que viaja até uma pequena cidade do Alasca, com o colega Hap (Martin Donovan), para investigar o homicídio de uma rapariga de 17 anos. É Verão e o sol nunca se põe. O principal suspeito é um romancista recluso chamado Walter Finch (Robin Williams).

Mas durante uma perseguição, numa praia rochosa e cheia de nevoeiro, Finch desaparece. Enquanto foge por entre a névoa, soam vários tiros e Hap é morto. À medida que luta contra os remorsos pela morte do colega e contra a loucura que provoca a claridade permanente, Dormer é forçado a entrar num jogo psicológico do gato e do rato contra o brilhante e malévolo Finch. No meio dessa teia de manipulações, vai ainda envolver-se num braço-de-ferro com uma polícia local (Hilary Swank).

8 MM

AXN Movies, 21h10

Um thriller intenso de Joel Schumacher que leva o espectador ao submundo da pornografia e dos filmes snuff. Nicolas Cage é Tom Welles, um detective privado contratado por uma viúva que descobre, no cofre do falecido marido, um filme em Super 8 onde se vê uma jovem a ser violada e morta. A missão de Tom é perceber se o filme é verdadeiro e se a adolescente do filme ainda poderá estar viva.

SÉRIES

Prisma

RTP Play, streaming

Em cinco episódios, cinco perspectivas diferentes do mesmo dia, sempre a preto e branco mas cheias de matizes – ou não fosse a série ambientada no meio das artes plásticas. Duas artistas, uma galerista, um coleccionador e um crítico de arte fornecem esses diferentes “olhares sobre os mesmos acontecimentos” que “contestam a existência de uma verdade absoluta”, adianta a sinopse. Saída do RTP Lab, a nova minissérie tem Maria de Sá, Rita Revez, Pedro Hossi, Sónia Balacó e Zé Bernardino nos papéis principais. A realização é dos dois últimos, também co-autores do argumento com as duas primeiras.

The Madness

Netflix, streaming

Também em estreia está esta história de um homem negro cuja vida se altera radicalmente a partir do momento em que encontra o cadáver de um supremacista branco. Incriminado por um homicídio que não cometeu, entra em rota de fuga para provar a sua inocência. Criada por Stephen Belber, The Madness é protagonizada por Colman Domingo, que esteve nomeado para o Óscar de melhor actor pela actuação em Rustin.

Asaf

Netflix, streaming

Do criador de Fatma, Ozgur Onurme, chega este thriller turco sobre as facetas sombrias que podem vir à tona quando alguém é levado ao limite, mesmo que tenha um código moral sólido. Cihangir Ceyhan encarna um condutor de Uber que, num momento familiar particularmente delicado (está a divorciar-se da mulher e a lutar pelo filho), se vê inadvertidamente enredado no mundo do crime organizado e tem de fazer escolhas impossíveis em nome da segurança dos seus.

Grace

Star Crime, 22h

O detective de Brighton Roy Grace (John Simm, de séries como Life on Mars ou Doctor Who) volta para a terceira época das suas investigações de crimes locais, tudo enquanto é atormentado pelos próprios fantasmas – em especial, o desaparecimento da mulher há uns anos. Baseada na série de livros de Peter James, é trazida ao pequeno ecrã pela pena de Russell Lewis.

Esta temporada, de apenas três episódios, envolve a difícil despedida do agente Alison Vospee (Rakie Ayola), um trágico acidente de viação que é mais do que aparenta, um ataque que abala a cena musical na cidade inglesa e ainda uma descoberta macabra numa quinta de criação de porcos.

MÚSICA

Carminho - Portuguesa

RTP1, 00h05

Voz de um fado que convive com outros estilos, Carminho expressa “fascínio permanente pela prática do fado, pelos seus inesgotáveis caminhos e possibilidades dentro da mesma matriz”. As palavras acompanham a nota que apresenta Portuguesa, sexto disco de originais, editado em Março de 2023 e produzido pela própria. Foi ele a dar o tom a este concerto, gravado há pouco mais de um ano no Coliseu dos Recreios de Lisboa.