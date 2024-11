Morreu Jim Abrahams, realizador de Aeroplano ou Aonde é que Pára a Polícia?

Marcou a década de 1980 com comédias, criadas em trio com os irmãos Jerry e David Zucker, que satirizavam os filmes catástrofe ou os policiais. Morreu em Santa Mónica, Califórnia, aos 80 anos.

Reservou o seu lugar na comédia com Aeroplano e Aonde é que Pára a Polícia?. Estreados no início dos anos 1980, deixaram marca pela forma como desmontavam a pretensa seriedade e realismo dos filmes catástrofe, no caso do primeiro, e das séries policiais, no caso do segundo. Jim Abraham, realizador e argumentista, morreu esta terça-feira, de causas naturais, na sua casa de Santa Monica, na Califórnia. A morte foi confirmada à Hollywood Reporter pelo seu filho, Joseph. Jim Abrahams tinha 80 anos.

Trabalhando em trio com os irmãos Jerry e David Zucker, Jim Abraham foi ainda responsável por Ultra-Secreto!, estreado em 1984 e que tinha como alvo do seu humor os filmes de espionagem. “Vimos como tantas coisas eram levadas a sério, em particular nos media, na televisão e nos filmes. Os nossos instintos disseram-nos que não devíamos levá-los seriamente”. Assim explicou a sua abordagem ao cinema e à comédia, tal como citado no obituário que lhe dedica o Guardian.

Nascido a 10 de Maio de 1944 em Shorewood, no Wisconsin, deixou também a sua assinatura em Big Business, protagonizado por Bette Middler, ou em Ases pelos Ares, paródia a Top Gun estreada em 1991 — a sequela, Ases pelos Ares 2, chegou em 1994. Deixa como último trabalho de relevo o argumento de Scary Movie 4 - Que Susto de Filme, realizado pelo velho comparsa David Zucker, que chegou às salas em 2006.