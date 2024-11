Jeff Wall e um MAAT com “muitas portas de entrada para diferentes públicos” em 2025

O rio Tejo encandeia com o brilho do sol e uma família de turistas faz poses acrobáticas enquanto decorre a apresentação da programação do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT) para 2025, que se quer precisamente “muito ecléctica”, como diz Sérgio Mah, director adjunto do museu na zona ribeirinha de Lisboa, e em que “todas as disciplinas são trabalhadas”, completa o director João Pinharanda. Há uma série de primeiras vezes: Jeff Wall, Miriam Cahn e Cerith Wyn Evans estreiam-se em exposições individuais em Portugal, que verá também pela primeira vez o trabalho da luso-francesa Isabelle Ferreira e onde Rui Moreira terá a primeira retrospectiva institucional.

