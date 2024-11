O Irmão Mais Novo: uma família marfinense em Paris

Uma mãe marfinense com dois filhos pequenos chega a Paris, no final dos anos 80, a fugir de uma série de coisas que nunca ficam muito explícitas (mas uma delas é certamente o marido, o pai das crianças). O mais evidente toque de singularidade da abordagem de Léonor Serraille a um tema profusamente explorado (a emigração africana em França) está em afastá-lo do puro miserabilismo e da reiteração do sofrimento para dar a ver a experiência migratória como algo que ela certamente representa para muitos dos que a atravessam: uma libertação, a antecipação, quase eufórica, de um mundo de novas possibilidades.

