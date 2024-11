Saúde e clima: há que tornar “a cidade inteira num refúgio climático”

A adaptação urbana às alterações climáticas pode tornar as cidades, como um todo, em refúgios climáticos. Para isso, é necessário ir além da construção de refúgios e pensar em todas as necessidades dos residentes e dos turistas das cidades, cada vez mais submetidas a fenómenos extremos, 24 horas por dia. Esta foi uma das ideias fortes da Cidade Azul, a conferência anual organizada pelo PÚBLICO, que aproxima as questões ambientais ao dia-a-dia das cidades. Decorreu nesta quarta-feira em Coimbra, com o tema Clima e Saúde e o apoio da Câmara Municipal e da Universidade de Coimbra.

