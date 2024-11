Dois portugueses mortos em Espanha numa colisão com um comboio

Comboio chocou com carro de dois portugueses que trabalhavam nas obras de uma linha ferroviária de alta velocidade. Guarda Civil espanhola procura por mais vítimas.

Pelo menos duas pessoas de nacionalidade portuguesa morreram esta terça-feira no norte de Espanha, na região de Valladolid, quando um comboio chocou com o carro em que seguiam, numa passagem de nível, informaram as autoridades locais.

Segundo a força policial Guarda Civil, os dois mortos trabalhavam em obras na linha ferroviária de alta velocidade (AVE) na região. A nacionalidade portuguesa das duas vítimas mortais foi confirmada pela Delegação do Governo espanhol na região de Castela e Leão.

A Guarda Civil "continua a inspeccionar o local por poder haver mais ocupantes [do automóvel] no momento da colisão", disse a Protecção Civil de Castela e Leão.

O acidente ocorreu pouco antes das 10h locais (9h em Lisboa), na passagem de nível de Husillos, Palencia, Valladolid, numa linha ferroviária convencional, segundo a Protecção Civil local, que não especificou as circunstâncias do acidente. O evento teve lugar numa passagem de nível provisória por causa, precisamente, das obras da linha de alta velocidade, indicou a Delegação do Governo.

Segundo o autarca de Husillos, Juan Jesús Nevares, citado pela agência de notícias EFE, a passagem de nível está sinalizada, mas há na zona "pouca visibilidade e os comboios passam cada vez mais depressa". O automóvel foi arrastado e ficou preso debaixo do comboio, onde seguiam cerca de 90 pessoas que não sofreram qualquer ferimento, acrescenta a Protecção Civil local.