Um residente de Amarante que tenha um consumo anual de água de 120 metros cúbicos está a pagar cinco vezes mais na sua factura do que um habitante de Vila Nova de Foz Côa que consuma exactamente o mesmo. Já no caso de um consumo anual de 180 metros cúbicos, um cidadão que resida no Fundão paga seis vezes mais do que um morador em Foz Côa. Trata-se de uma diferença que pode chegar aos 400 euros, no primeiro caso, e aos 600, no segundo.

