Boaventura de Sousa Santos demite-se do CES de Coimbra

O sociólogo Boaventura de Sousa Santos demitiu-se do seu cargo de director emérito do Centro de Estudos Sociais (CES), segundo um comunicado que enviou esta terça-feira ao centro de investigação da Universidade de Coimbra. Sendo um de três visados do CES por acusações de assédio sexual, moral e extractivismo intelectual num artigo científico de 2023 que gerou uma série de denúncias de mais de uma dezena de mulheres, académicas e não só, portuguesas e estrangeiras, visando sobretudo o seu nome, o académico alega ser alvo de uma “guerra mediática” e descreve-se como “inconformado com a acumulação de ilegalidades” alegadamente existentes nos processos que o investigam.

