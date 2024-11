Carol Biazin sela parcerias com Ivandro, Bluay, Diogo Piçarra e Bárbara Bandeira

Em Lisboa para divulgar seu trabalho, cantora paranaense, que foi finalista do The Voice Brasil e é conhecida pela EP S, começa trabalho de composição com artistas portugueses.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Era para ser apenas uma viagem para conhecer a cena musical portuguesa. Estavam previstos um pocket show num hotel em Lisboa, para um número limitado de fãs, e entrevistas. Mas Carol Biazin, 27 anos, finalista do The Voice Brasil em 2017, aproveitou a passagem por Portugal para estabelecer parcerias com músicos locais.

Na segunda-feira (25/11), a cantora e compositora, que fez sucesso com Tentação, com Luiza Sonsa, contou a respeitos dos músicos portugueses que encontrou em Lisboa e com os quais selou parcerias para algumas canções.

“Cheguei ontem (domingo) e já tive duas sessões em Portugal. Uma delas foi com o Bluay, que é um artista do Urban muito legal. A música ficou linda. Hoje, acabei me encontrando com o Ivandro e com o Diogo Piçarra. A gente fez uma sessão maravilhosa também. Já pude tocar também com Bárbara Bandeira, que é uma artista maravilhosa. Acho que teve muita liga ali”, relata.

Carol não adianta quando as músicas das parcerias portuguesas serão lançadas. “A gente fezas músicas. Agora, a gente vai sentar para conversar, fazer aquele planejamento, que é a parte burocrática da música. Mas quero muito lançar (as canções), pois admiro muito o trabalho deles”, diz.

Para Carol, a vinda para a capital portuguesa ajudou a criar as novas músicas. “Lisboa inspira muito. Hoje e ontem, foram de muitas inspirações. Acho que Lisboa tem essa arquitetura maravilhosa, essa vista maravilhosa, esse céu lindo”, afirma.

Carreira internacional

Ela explica a escolha de Portugal como primeiro passo para a internacionalização da carreira dela. “Creio que Portugal e Brasil têm uma conexão já de muito tempo. Já tenho consumido alguns artistas daqui e tenho visto essa abertura. Acredito que o primeiro lugar do mundo que abre portas para brasileiros é Portugal”, ressalta.

Sem indicar datas exatas, Carol acredita que, em 2025, fará seu primeiro show em Portugal. “Não sei dizer especificamente a data, mas, ano que vem, já está na boca”, indica.

Em Lisboa, Carol trouxe músicas de terceiro disco, No escuro. “O álbum é dividido em duas partes. A primeira já está disponível, com 10 faixas, que são extremamente autobiográficas. A segunda sairá no ano que vem. O nome do projeto é No escuro, Quem é você. É um projeto muito intimista e precisa de tempo e de calma para amadurecer. A segunda parte será mais solar, mais feliz. Eu brinco um pouco com esses dois mundos”, detalha.

A cantora quer aproveitar o máximo que Portugal pode lhe dar. “Quero me inspirar um pouco mais, porque eu ainda não tive a oportunidade de andar, bater perna pelas ruas. Quero comer um bacalhau. Como é que pode vir para Portugal e não comer um bacalhau? É a mesma coisa de ir para o Brasil e não comer feijoada”, comenta.