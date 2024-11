Oposição não dá tréguas a Rui Rocha e quer ter um candidato à liderança da IL

Tiago Mayan Gonçalves desistiu da corrida à liderança da Iniciativa Liberal, na sequência de um caso de falsificação de assinaturas, mas a oposição não parece disposta a deixar Rui Rocha sem adversário na convenção prevista para o início do próximo ano. Miguel Quintas, afastado da política depois de ter sido candidato à Câmara Municipal de Lisboa por apenas três dias, em 2021, admite agora ser candidato às eleições internas da IL. Do lado do movimento Unidos Pelo Liberalismo, lançado por Mayan, continua a existir vontade de levar um candidato à disputa. Com os vários cenários em aberto, há quem admita que as duas partes podem convergir e avançar contra o actual líder da IL; ou avançar em separado, protagonizando candidaturas distintas.

