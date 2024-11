Gouveia e Melo já ganhou as presidenciais?

Está Gouveia e Melo em melhores condições de vencer as eleições? E como vai lidar com um possível apoio do Chega?

Ainda não há candidatos oficiais, mas a lista de putativos candidatos à corrida presidencial de 2026 continua a crescer. Entre tabus e calendários políticos, medem-se os apoios à esquerda e direita. Está Gouveia e Melo em melhores condições de vencer as eleições? E como vai lidar com um possível apoio do Chega?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.