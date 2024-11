Do “centro pragmático” e contra uma “democracia coxa”: Gouveia e Melo sobre si e o país

O chefe do Estado-Maior da Armada não estará disponível para continuar no cargo e poderá estar a preparar uma candidatura a Belém, mas pouco se sabe sobre o pensamento político de Gouveia e Melo.

Se o almirante Henrique Gouveia e Melo é hoje conhecido de todos os portugueses, pouco ainda se conhece do seu pensamento político. Numa altura em que o chefe do Estado-Maior da Armada já terá recusado continuar no cargo com o propósito de, em Março, apresentar uma candidatura presidencial, o PÚBLICO revisitou as diversas entrevistas e declarações do almirante nos últimos anos. Apesar de o essencial das suas intervenções se centrar na esfera militar, Gouveia e Melo já se definiu ideologicamente como sendo do "centro pragmático", apontou como desiderato servir Portugal e nem se coibiu de tecer críticas aos agentes políticos.