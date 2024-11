Aguiar-Branco afasta corrida ao Porto e diz que não é tempo de falar de presidenciais

Presidente do Parlamento descartou a possibilidade de se candidatar à câmara do Porto. Quanto às presidenciais, diz que este ainda não é o “momento para se discutir” eventuais candidaturas.

O presidente da Assembleia da República considerou, esta terça-feira, que este "não é o momento para se discutir" eventuais candidaturas às eleições presidenciais e que não irá contribuir para colocar o tema na agenda política. Quanto à possibilidade de vir a encabeçar a lista social-democrata à Câmara Municipal do Porto, José Pedro Aguiar-Branco rejeitou essa hipótese.

"Essa questão não se coloca porque sou presidente da Assembleia da República e já manifestei a disponibilidade para ajudar o meu partido a encontrar o melhor candidato para o Porto", afirmou o presidente do Parlamento e ex-ministro, à margem da conferência "O Porto da Liberdade".

Questionado sobre a ideia de que é a personalidade mais bem posicionada para liderar a lista do PSD nas eleições à autarquia portuense, agendadas para o próximo ano, Aguiar-Branco reforçou que a questão "não se coloca". "Sou presidente da Assembleia da República e estou disponível a ajudar o meu partido a encontrar o melhor candidato", assegurou.

No início do mês, em entrevista ao Observador, Aguiar-Branco sublinhou que ser presidente da Câmara do Porto, após deixar o segundo cargo da hierarquia do Estado, não seria "passar de cavalo para burro".

Já sobre uma eventual candidatura às eleições presidenciais de 2026, Aguiar-Branco considerou que este "não é o momento para se discutir" as presidenciais e que não irá contribuir para colocar o tema na agenda política.

"Tenho dito várias vezes que devemos seguir, até por respeito pelos portugueses, o calendário eleitoral, e as próximas eleições são autárquicas. É essa a matéria que deve preocupar e estar na agenda política. A seu tempo haverá as questões de natureza presidencial, aliás, isso tem sido dito por todos os putativos candidatos, que não é o momento para se discutir, e eu concordo", afirmou.

Questionado sobre as declarações do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, no seu espaço de comentário na CNN, que o colocou como potencial candidato, Aguiar-Branco reforçou que está focado em cumprir o mandato de presidente da Assembleia da República.

"Não nos devemos distrair com outra [função] porque faremos mal as duas. Estou focado na minha missão de presidente da Assembleia da República, a questão das presidenciais não é tema da agenda neste momento", referiu.

Também questionado sobre as eventuais candidaturas a Belém do socialista António José Seguro e do almirante Gouveia e Melo, Aguiar-Branco escusou-se a comentar.

No domingo, no seu espaço de comentário na CNN, Rui Moreira afirmou que o presidente da Assembleia da República é alguém "respeitado" e com uma visão "mais clara" sobre a política do que António José Seguro.

José Pedro Aguiar-Branco regressou à Assembleia da República e foi eleito como presidente, mas com mandato de apenas dois anos e meio, em virtude de um acordo entre o PSD e o PS, que elegeram o mesmo número de deputados.

Nas legislativas de 10 de Março, foi eleito deputado pela coligação AD (que junta PSD, CDS-PP e PPM) como cabeça de lista por Viana do Castelo.

Além de ministro em dois governos liderados pelo PSD, foi presidente do grupo parlamentar social-democrata na XI legislatura e vice-presidente do partido de Abril de 2008 a Março de 2010, durante a liderança de Manuela Ferreira Leite.