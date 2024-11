Ela foi ao espaço — mas, na Internet, sobressaíram os comentários sexualizados

Emily Calandrelli foi a centésima mulher a ir ao espaço, mas alguns utilizadores da Internet preferiram sexualizar a sua reacção. Engenheira recusa “perder tempo com homenzinhos”.

Quando Emily Calandrelli olhou pela janela do foguetão e exclamou, espantada: “Oh meu Deus, é o nosso planeta”, não imaginava que essa frase, registada em vídeo, fosse dar origem a comentários sexistas na Internet.

A engenheira do MIT e apresentadora conhecida como Space Gal tornou-se na centésima mulher a entrar no espaço, mas o que sobressaiu nesse acontecimento foram as centenas de homens que sexualizaram a sua emoção e expressividade num momento que disse ser um sonho “a ser trabalhado há décadas”.

“Não esperava ver tanto espaço, e não conseguia parar de dizer ‘aquele é o nosso planeta’, ‘aquele é o nosso planeta’! Foi o mesmo sentimento que quando os meus filhos nasceram e eu estava tipo ‘aquele é o meu bebé’.”

O vídeo foi partilhado pela Blue Origin, a empresa aeroespacial de Jeff Bezos e responsável pela missão, onde se viam outros cinco turistas espaciais a contemplar o planeta Terra pela janela. Mas, após os comentários ofensivos, acabou por ser retirado das redes sociais, avança o The Guardian.

Numa publicação no Instagram Calandrelli reagiu ao sucedido: “Em vez de estar nas nuvens, estou a olhar pela janela e a chorar. Porque claro que isto aconteceu. Claro que eu devia estar à espera disto”, escreveu.

“Porque ser uma mulher que consegue alguma coisa de monumental quer dizer que tem de estar à espera que os homens a humilhem. Que a rebaixem. Que a objectifiquem”, lê-se numa das imagens da mesma publicação.

A engenheira salientou que “não há nada pelo qual se deva envergonhar” e que se recusava a “perder tempo com homenzinhos da Internet”. “Sinto estas coisas na minha alma. É um traço que herdei do meu pai. Não vou pedir desculpa ou sentir-me esquisita por causa da minha reacção. Foi minha e eu adoro.”

À CNN, uma representante de Calandrelli referiu que a engenheira não queria tecer mais comentários sobre o sucedido, e que preferia focar-se na inspiração que o seu percurso é para outras pessoas.

A missão aconteceu na passada sexta-feira, e foi a nona em que a Blue Origin levou turistas ao espaço. Além de Calandrelli, a missão contou com Sharon Hagle, Austin Litteral, James (JD) Russell e Henry (Hank) Wolfond.