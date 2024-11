Este artista pendurou testículos nos carros de quem gosta de “mostrar virilidade” na estrada

Um artista francês decidiu colocar réplicas de testículos de barro em 50 carros de Nice para alertar contra a masculinidade tóxica.

TooLate, que na página de Instagram exibe outras intervenções, decidiu chamar a atenção dos condutores que não cumprem as normas, que são pouco empáticos ou que parece que precisam de provar algo quando estão a conduzir. Em vez do habitual papelinho, o artista anónimo decidiu deixar um par de testículos em cada um deles. Uma “performance artística”, disse.

“Está cansado de ciclistas e peões? Quer mostrar o quão viril é ao volante? Não procure mais, os Autoballs são para si”, satirizou o artista no Instagram. “Com o seu tamanho imponente e a capacidade de roçar no solo, estes grandes pares de bolas garantem uma virilidade inegável”, continua.

O tema não é novo em França. Em 2023, uma campanha de sensibilização sugeria que o estereótipo de que os homens têm mais aptidão para conduzir os poderia levar a comportamentos de perigo na estrada. Na altura, os números mostravam que 78% das pessoas que morriam em acidentes rodoviários eram homens, que 84% das pessoas suspeitas de provocarem acidentes fatais eram homens, e que 93% dos condutores alcoolizados envolvidos em acidentes eram homens.

A iniciativa de TooLate coincide com uma homenagem que o Conselho de Paris dedicou a Paul Varry, um ciclista de 27 anos que morreu depois de ter sido atropelado propositadamente por um homem de 52 anos, que conduzia um veículo utilitário desportivo (SUV, na sigla em inglês) em Paris.

O Conselho pede também que o Governo francês proíba publicidade e marketing que promovam veículos deste tipo — que também foram alvo de piada da campanha de TooLate: “Pendure-os na traseira do seu SUV e diga a todos que não tem medo de correr riscos na estrada. São o símbolo máximo da sua masculinidade desenfreada e da sua determinação em desafiar as normas de uma condução segura.”

E termina: “Nada grita mais ‘masculinidade’ do que bolas do carro a roçar no asfalto a cada curva.”